Signal è considerato un servizio di messaggistica orientato alla privacy, nonché un'alternativa a WhatsApp. Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa

Il governo tedesco sospetta che la Russia si nasconda dietro una serie di attacchi al servizio di messaggistica Signal. Gli utenti possono però proteggersi, riducendo al minimo il rischio di essere colpiti.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Un’ondata di attacchi informatici contro Signal avrebbe colpito anche figure politiche tedesche.

Le autorità segnalano una campagna di phishing che utilizza falsi messaggi, QR code e tecniche di ingegneria sociale.

Gli utenti non devono mai condividere PIN, codici o dati personali con presunti servizi di supporto.

In caso di contatto sospetto o compromissione, è fondamentale cambiare subito il PIN, eliminare e ricreare l’account e avvisare i propri contatti.

Per prevenire rischi, si raccomanda di attivare autenticazione a due fattori, blocco della registrazione e altre misure di sicurezza. Mostra di più

Caselle e-mail, account online, app di messaggistica: tutto può essere violato, con conseguenze spesso spiacevoli. E può succedere a chiunque, fino ai vertici della politica, come accaduto nel fine settimana su Signal.

Tra le vittime figurerebbero la presidente del Bundestag Julia Klöckner e due ministre del governo guidato da Friedrich Merz.

L'Ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica (BSI) e l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione mettono quindi in guardia dalla campagna di phishing attiva e forniscono risposte alle domande più importanti.

Come si presentano i messaggi di phishing su Signal?

I malintenzionati inviano messaggi che imitano comunicazioni ufficiali di Signal. Gli schemi più comuni sono i seguenti:

- Finto chatbot di Signal: un messaggio avverte che l'account è a rischio e invita a inserire il PIN o a registrarsi nuovamente.

- Codici QR e link ingannevoli: rimandano a pagine false di Signal; sugli schermi piccoli l’URL contraffatto può passare inosservato.

- Voci AI clonate e social engineering: sfruttando account dirottati, i truffatori si fingono conoscenti dei contatti per guadagnare fiducia e colpire in modo mirato.

Cosa non bisogna fare in nessun caso?

Non fornire mai PIN, codici di registrazione o dati personali a chi, su Signal, si presenta come assistenza tecnica, servizio di sicurezza o autorità. Signal non richiede mai queste informazioni in questo modo.

Cosa fare se si è coinvolti?

Scenario 1: ho ricevuto il messaggio, ma non ho reagito

Bene così. Eliminare il messaggio e bloccare il mittente. Attivare poi il blocco della registrazione o l’autenticazione a due fattori (2FA).

Scenario 2: ho inserito un codice e/o un PIN, ma ho ancora accesso al mio account

Fase 1: cambiare immediatamente il PIN di Signal dalle impostazioni. Fase 2: eliminare l’account (attenzione: solo l’account, non l’app). Fase 3: creare un nuovo account con un nuovo PIN.

È possibile che gli aggressori abbiano ottenuto il numero di telefono: chi lo ritiene un problema e vuole andare ancor più sul sicuro, può procurarsi una nuova SIM e registrare un nuovo account.

Infine: attivare il blocco della registrazione, nascondere il numero di telefono, usare messaggi a scomparsa (quando possibile) e segnalare/bloccare il falso contatto di supporto.

Scenario 3: ho perso l’accesso al mio account

È il caso peggiore: l’account è stato compromesso. Gli aggressori possono leggere messaggi, accedere ai contatti e impersonare la vittima.

Quindi: impostare un nuovo PIN tramite l’app. Informare i contatti (via telefono o e-mail) che le comunicazioni sono state compromesse. Chiedere a tutti di bloccare l’account violato.

Per i gruppi: rimuovere l’account compromesso (anche eventuali account «eliminati») e avvisare tutti i membri di bloccarlo. Si raccomanda inoltre vivamente di cancellare e ricreare i gruppi, con nuovi link di invito.

Anche in questo caso è consigliabile usare un nuovo numero di telefono, creare un nuovo account e attivare tutte le misure di sicurezza. Successivamente contattare il vero servizio di assistenza di Signal per cancellare definitivamente l’account compromesso.

Come proteggersi?

In un contesto di minacce informatiche sempre più sofisticate, la prudenza resta la prima linea di difesa.

- Attivare il blocco della registrazione: Impostazioni→ Account→ Blocco registrazione. Impedisce l'accesso all'account su un dispositivo esterno.

- Controllare regolarmente i dispositivi collegati: Impostazioni→ Dispositivi collegati. Rimuovere immediatamente i dispositivi sconosciuti.

- Utilizzare messaggi a scomparsa: limita i danni in caso di accesso da parte di malintenzionati.

- Non condividere mai PIN o codici di registrazione, nemmeno al presunto servizio di supporto di Signal.

- Usare password forti e uniche per ogni account.

- Attivare l'autenticazione a due fattori (2FA), su tutti i servizi che lo consentono.