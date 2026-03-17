Decine di auto, furgoni e mezzi pesanti, sono stati coinvolti in un maxi tamponamento a catena avvenuto nella galleria Villafranca sull'autostrada A20 Messina-Palermo, nella corsia di marcia verso il capoluogo della Sicilia, tra Milazzo e Rometta, nel Messinese.
Lo rendono noto i vigili del fuoco della Città dello Stretto. La circolazione autostradale è bloccata per consentire la complessa gestione dell'emergenza e l'evacuazione dei coinvolti all'interno della galleria.
Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando per liberare i veicoli, prestare assistenza alle persone e mettere in sicurezza i mezzi.