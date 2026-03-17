#Messina, maxi tamponamento in galleria, sull’autostrada A20 all’altezza dello svincolo per Rometta Marea, più di 50 veicoli coinvolti: nessuna persona ferita, dalle 8.45 due squadre di #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area [#17marzo 12:15] pic.twitter.com/roYBMez8L1 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 17, 2026

Decine di auto, furgoni e mezzi pesanti, sono stati coinvolti in un maxi tamponamento a catena avvenuto nella galleria Villafranca sull'autostrada A20 Messina-Palermo, nella corsia di marcia verso il capoluogo della Sicilia, tra Milazzo e Rometta, nel Messinese.

Keystone-SDA SDA

Lo rendono noto i vigili del fuoco della Città dello Stretto. La circolazione autostradale è bloccata per consentire la complessa gestione dell'emergenza e l'evacuazione dei coinvolti all'interno della galleria.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando per liberare i veicoli, prestare assistenza alle persone e mettere in sicurezza i mezzi.