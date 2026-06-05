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Lutto nel cinema Accoltellato a morte l'attore James Handy, che aveva recitato anche in «Top Gun»

SDA

5.6.2026 - 12:35

James Handy sulla destra
James Handy sulla destra
archivio Imago images/Everett Collection

La polizia di Los Angeles ha arrestato il figlio della compagna di James Handy, dopo che l'attore 81enne, visto al cinema in opere come «Top Gun: Maverick» e «Jumanji», è stato trovato privo di sensi nel suo giardino di casa, con i segni sul petto di un accoltellamento. 

Keystone-SDA

05.06.2026, 12:35

Trasportato in ospedale, è stato successivamente dichiarato morto. Lo riferiscono le forze dell'ordine locali, riprese dalla CNN.

A sollecitare il ritrovamento del cadavere è stato lo stesso Michael Gledhill, figlio 44enne della fidanzata di Handy, che avrebbe chiamato il 911 dicendo: «Io sono il figlio dell'uomo, ho appena ucciso l'uomo del peccato».

Gledhill è stato successivamente arrestato con l'accusa di omicidio. La sua cauzione è stata fissata a due milioni di dollari.

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