Lutto nel cinemaAccoltellato a morte l'attore James Handy, che aveva recitato anche in «Top Gun»
SDA
5.6.2026 - 12:35
La polizia di Los Angeles ha arrestato il figlio della compagna di James Handy, dopo che l'attore 81enne, visto al cinema in opere come «Top Gun: Maverick» e «Jumanji», è stato trovato privo di sensi nel suo giardino di casa, con i segni sul petto di un accoltellamento.
Keystone-SDA
05.06.2026, 12:35
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Trasportato in ospedale, è stato successivamente dichiarato morto. Lo riferiscono le forze dell'ordine locali, riprese dalla CNN.
A sollecitare il ritrovamento del cadavere è stato lo stesso Michael Gledhill, figlio 44enne della fidanzata di Handy, che avrebbe chiamato il 911 dicendo: «Io sono il figlio dell'uomo, ho appena ucciso l'uomo del peccato».
Gledhill è stato successivamente arrestato con l'accusa di omicidio. La sua cauzione è stata fissata a due milioni di dollari.