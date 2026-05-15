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Al largo di Anholt Avvistata una balena morta in Danimarca, potrebbe essere la megattera Timmy

SDA

15.5.2026 - 13:52

È finita male la storia di Timmy?
È finita male la storia di Timmy?
Keystone

Una balena morta al largo di Anholt, in Danimarca: la segnalazione dei media danesi rimbalza in Germania.

Keystone-SDA

15.05.2026, 13:52

15.05.2026, 13:57

Questo perché è forte il sospetto che il mammifero avvistato possa essere Timmy, la megattera spiaggiatasi più volte nel Baltico, e poi rimessa in mare con un'operazione di salvataggio, che ha tenuto milioni di tedeschi col fiato sospeso.

Il 2 maggio la balena finita a lungo sotto i riflettori era stata liberata intorno alle 9 a Skagerrak, nel mar del Nord, dopo esserci arrivata a bordo di un'enorme vasca galleggiante.

Ora è la Bild a raccontare che dalle segnalazioni danesi parrebbe che si tratti di un animale delle stesse dimensioni, fra i 10 e i 15 metri, dalla pelle gravemente danneggiata.

«Sia i ricercatori con cui ho parlato, sia quelli danesi, ritengono che si tratti con grande probabilità di Timmy», ha affermato alla tv DRTV Morten Abildstroem, uno dei responsabili dell'ente addetto agli avvistamenti.

L'azione di salvataggio realizzata in Germania era ritenuta controversa, ed era stata sconsigliata da diversi esperti della specie.

Ma le sorti di Timmy, a lungo arenata in gravi condizioni a Wismar, Nel Land del Meclemburgo Pomerania Anteriore, avevano sollevato anche proteste e polemiche da parte di chi invece voleva rimetterla in libertà.

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