Media inglesi Un neonazista lavorava come guida a Buckingham Palace

SDA

13.11.2025 - 19:08

La residenza ufficiale del sovrano del Regno Unito.
La residenza ufficiale del sovrano del Regno Unito.
Keystone

Un neonazista noto negli ambienti del suprematismo bianco, il 26enne Matthew Gravill, ha lavorato fino all'anno scorso come guida turistica a Buckingham Palace.

Keystone-SDA

13.11.2025, 19:08

13.11.2025, 19:13

Lo ha rivelato l'emittente britannica Itv facendo emergere dubbi sul modo in cui viene controllato il personale all'interno delle residenze reali.

In questo caso, Gravill non era un dipendente della corte ma del Royal Collection Trust, che gestisce il patrimonio artistico della famiglia reale. Come è emerso dal servizio di Itv, il 26enne ricopriva un incarico di fiducia dietro i cancelli di Palazzo, accompagnando i visitatori nei tour fra le sale simbolo della monarchia. Nel frattempo però era impegnato a organizzare un movimento internazionale di estremisti.

Un portavoce di Buckingham Palace ha ringraziato l'emittente per aver sollevato il problema e ha affermato che la casa reale ha preso «tutte queste questioni molto seriamente». Sulla vicenda è intervenuto a nome del governo il ministro della Sanità, Wes Streeting, che ha invocato un'indagine per fare luce su quanto successo. Gravill, poco più di un anno dopo aver lasciato il suo incarico, ha guidato una delegazione di estremisti del gruppo Vanguard Britannica negli Stati Uniti, nel tentativo di stringere alleanze con i suprematisti bianchi americani.

