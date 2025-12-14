15:20

Continuano le reazioni di testimoni e cittadini. «Ero sdraiato e una donna era proprio di fronte a me e ho visto che stava sanguinando, così mi sono tolto la maglietta per fermare l'emorragia», ha raccontato Richard Hasten.

L'uomo, intervistato da Abc News ha raccontato che si è riparato quando sono risuonati degli spari. Ha detto di aver pensato che un proiettile avesse sfiorato il cranio della donna ma di aver realizzato che nonostante la ferita stava «bene».

Tra i testimoni anche Nathan Zlatkis, che si trovava a Bondi ed era uscito per fumare una sigaretta quando ha sentito gli spari. «Tutti correvano. Due poliziotti erano sdraiati a terra accanto a me... c'era sangue» ha detto, aggiungendo che i. due agenti «urlavano e gridavano: "Giù, giù, giù"».

Zlatkis ha spiegato di aver sentito circa 50 spari: «È stato molto difficile (per la comunità ebraica, ndr). Siamo persone molto pacifiche. Non crediamo nella violenza. La violenza è in assoluto contro il nostro modo di pensare».

Sarah Frydman era a Bondi con sua figlia, per partecipare al Bar Mitzvah di un parente. Ha raccontato che lei e la sua famiglia sono corsi in un edificio e si sono nascosti in una stanza, cercando di stare lontani dalle finestre mentre sentivano gli spari echeggiare all'esterno.

«La gente ha iniziato a urlare, dicendoci di entrare», ha raccontato la signora Frydman. «Ci siamo nascosti in una stanza dietro la cucina per circa 30 minuti. C'erano molte persone stressate, che piangevano. Alla fine, ci hanno fatto uscire. È arrivato un agente di polizia, ci ha spostati in un corridoio e ci ha detto di scendere ma di stare lontani dalle finestre».

Dal canto suo, l'ex capitano della nazionale inglese di cricket Michael Vaughan ha rivelato di essere rimasto «chiuso in un ristorante».

Vaughan si trova in Australia e lavora come opinionista, e il 51enne ha rivelato in un post su X che è stato «spaventoso» quando si è rifugiato insieme ad altri nella zona al momento dell'attacco.

«Essere chiuso in un ristorante a Bondi è stato spaventoso... Ora sono a casa sano e salvo», ha detto Vaughan. «Ma grazie infinite ai servizi di emergenza e all'uomo che ha affrontato il terrorista... un pensiero a tutti coloro che sono stati colpiti».