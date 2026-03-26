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Asia Pullman cade in un fiume in Bangladesh, almeno 24 morti

SDA

26.3.2026 - 11:00

Nell'incidente sono morte almeno 24 persone (foto d'archivio).
Nell'incidente sono morte almeno 24 persone (foto d'archivio).
Keystone

«Almeno 24 persone sono morte» dopo che un pullman che stava salendo su un traghetto è caduto nelle acque del fiume Padma, in Bangladesh: lo riportano diversi media, tra cui l'agenzia di stampa indiana Pti, citando le autorità locali.

Keystone-SDA

26.03.2026, 11:00

26.03.2026, 11:05

La tragedia sarebbe avvenuta ieri sera nella zona di Dauladia, nel distretto sud-occidentale di Rajbari.

I vigili del fuoco hanno annunciato di aver recuperato 24 corpi. Secondo Pti, si stima che a bordo del pullman vi fossero 40 passeggeri e altre persone risulterebbero disperse.

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