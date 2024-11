Sono cominciati i lavori di ristrutturazione della Fontana di Trevi a Roma Keystone

«Passeggiata amara per i turisti che a Roma non aspettano altro che gettare una monetina nella Fontana di Trevi: l'amato monumento è stato chiuso per lavori di ristrutturazione», scrive il New York Post.

Per il momento, i visitatori ignari troveranno l'antica fontana (che, secondo i funzionari italiani, incassa in media più di tremila euro al giorno) sostituita da un pozzo dei desideri temporaneo e utilitaristico che, secondo un critico, avrebbe tutto il fascino di una «piscina comunale».

Il mese scorso l'acqua è stata prosciugata e il sito è stato isolato per lavori di ristrutturazione, un passo avanti verso il piano di far pagare ai circa quattro milioni di visitatori annuali una tariffa per poter ammirare da vicino la Fontana del Settecento.

«Dobbiamo evitare, soprattutto in una fragile città d'arte come Roma, che troppi turisti rovinino l'esperienza e danneggino la città», ha detto all'agenzia di stampa AP il funzionario del turismo Alessandro Onorato, spiegando la necessità della tariffa prevista di circa 2 dollari.

«Dobbiamo salvaguardare due cose: che i turisti non vivano il caos e che i cittadini possano continuare a vivere nel centro», ha affermato.

Verso la prenotazione per guardare la fontana

Attualmente i visitatori possono affollarsi su una passerella sopraelevata che corre sopra la vasca, prima di lanciare monete nella piscina temporanea.

La leggenda vuole che lanciando una moneta nella fontana tornerai a Roma. Lanciando due monete nella fontana troverai l'amore con un italiano. Lanciando tre monete nella fontana ti sposerai con la persona che hai conosciuto.

Una volta completati i lavori, sarà necessario prenotare a orari prestabiliti per le aree di visione migliori.

