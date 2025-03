Un medico avrebbe fatto soldi inventando test per il coronavirus - ora si è nascosto a Dubai. Sebastian Kahnert/dpa

Un medico argoviese è sospettato di aver guadagnato milioni durante la pandemia acquistando i dati dei pazienti e fatturando test del Covid che non sono stati effettuati.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Un medico argoviese è accusato di aver guadagnato circa 1,5 milioni di franchi svizzeri durante la pandemia di Sars-CoV-2 acquistando dati di pazienti e fatturando test fittizi.

Un informatore ha attirato l'attenzione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sulla frode e in seguito è stata avviata un'indagine.

Il dottore, che già in passato aveva attirato l'attenzione per irregolarità, nel frattempo ha cambiato nome e pare viva a Dubai. Mostra di più

Un medico argoviese di origini turco-svizzere è accusato di aver truffato circa 1,5 milioni di franchi svizzeri durante la pandemia da Covid-19, acquistando dati di pazienti e fatturando test non effettuati. Questo secondo il giornale «Sonntagszeitung».

Durante la pandemia, i test erano un mezzo fondamentale per contenere il virus. Il Consiglio federale pagava 36 franchi per ogni test ai medici e ai centri di analisi. Per la fatturazione erano richiesti solo i dati di base dei pazienti, il che facilitava le frodi.

Il dottore avrebbe ricevuto i dati dei pazienti, tra gli altri, da un amico e dal proprietario di un centro di tatuaggi nell'area di Zurigo. Si sospetta che abbia anche cercato di ottenerne altri attraverso i dipendenti delle compagnie di assicurazione sanitaria, prosegue il giornale.

Una «gola profonda» ha avvisato l'UFSP della frode

Nel 2022 un informatore ha segnalatol'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di attività sospette in cui un collega chiedeva contatti nel settore delle assicurazioni sanitarie per vendere i dati dei pazienti a un medico turco.

L'indagine è in corso, ma non è chiaro se i dipendenti delle assicurazioni abbiano effettivamente ceduto i dati.

La Procura di Zurigo non ha commentato la vicenda.

Ciò che è certo, tuttavia, è che il medico è indagato per il sospetto di aver fatturato esami fittizi.

Dall'estero millanta collaborazioni con cliniche svizzere

L'uomo aveva già attirato l'attenzione per irregolarità in passato e ha perso la licenza di esercitare in cinque cantoni. Si presume che abbia assunto personale senza formazione medica.

Da allora ha cambiato nome e sembra che viva a Dubai. Dà consigli sulla salute sui social media e nomina cliniche svizzere come partner, anche se queste negano qualsiasi legame con lui.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto di AI.