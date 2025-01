I culturisti che usavano farmaci illegali per far crescere i loro muscoli potevano farseli prescrivere dal «Dr Pump». KEYSTONE

Un dottore prescriveva agenti dopanti illegali ai culturisti. Quando era già in corso un procedimento penale nei suoi confronti, gli fu offerto il posto di medico cantonale a Soletta. Il governo cantonale ha poi annullato la nomina.

Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Un medico noto come «Dr Pump» è sotto processo perché accusato di aver prescritto in più occasioni sostanze dopanti - una violazione della Legge federale e della legge sulla promozione dello sport.

Mentre il procedimento penale contro di lui era già in corso, è stato nominato nuovo medico cantonale di Soletta.

Prima ancora che potesse assumere l'incarico, il governo cantonale ha annullato il contratto, perché il dottore aveva nascosto il guaio giudiziario durante la procedura di candidatura. Mostra di più

Un medico noto nella scena del bodybuilding come «Dr Pump» deve rispondere davanti al tribunale regionale di Berna-Mittelland. È accusato di aver prescritto agenti dopanti. La SRF riferisce sul caso giudiziario.

Quando il procedimento penale contro di lui era già in corso, Soletta gli ha offerto il posto di medico cantonale. Avrebbe dovuto assumere l'incarico nel maggio 2023. Prima di allora, però, l'esecutivo solettese è venuto a conoscenza dei problemi legali e ha quindi annullato il contratto di lavoro.

Il governo ha dichiarato che la fiducia nel professionista era stata gravemente danneggiata dall'occultamento del procedimento penale.

Procedimento penale e base giuridica

Già nel 2021, gli inquirenti hanno perquisito l'abitazione del medico e hanno confiscato attrezzature e documenti. Lui ha poi cercato di impedire l'uso dei dati così ottenuti in aula, non riuscendoci davanti al Tribunale federale nell'autunno del 2022. Ciò ha permesso alla Procura di esaminare i dati sequestrati.

L'atto d'accusa è stato depositato presso il Tribunale regionale di Berna-Mittelland il 10 dicembre 2024, come confermato dalla Procura generale bernese.

Il medico è accusato di aver prescritto, ma non venduto, agenti dopanti in diverse occasioni. La Legge federale vieta la vendita di tali sostanze, mentre la legge sulla promozione dello sport prevede pene detentive fino a tre anni o multe per i reati commessi.

Non sono noti i nomi dei farmaci prescritti. Gli accusati sono presunti innocenti fino alla sentenza definitiva.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto di AI.