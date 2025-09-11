L'analisi di GEOMARMediterraneo in crisi: ecco i 7 segnali del cambiamento climatico
Covermedia
11.9.2025 - 16:00
Temperature record, specie invasive, erosione delle coste e agricoltura in difficoltà. Una meta-analisi di GEOMAR mostra come il Mediterraneo sia già un laboratorio vivente degli effetti della crisi climatica.
Il Mediterraneo si sta riscaldando più in fretta del resto del pianeta.
Tra il 1982 e il 2019, la temperatura superficiale è aumentata di 1,3 °C, il doppio rispetto alla media globale. Nel luglio 2025 il programma europeo Copernicus ha certificato un nuovo record: 26,9 °C.
Una recente meta-analisi del GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung di Kiel, che ha raccolto i risultati di 131 studi internazionali, mostra che già un incremento di 0,8 °C è sufficiente a generare impatti gravi e duraturi.
Acque più calde
Il Mediterraneo è diventato un sistema di allerta precoce per i mari globali. «Quello che qui osserviamo anticipa scenari che si presenteranno altrove», spiega il ricercatore Abed El Rahman Hassoun.
Scomparsa delle praterie di posidonia
Questi ecosistemi fondamentali, che offrono rifugio a orate e spigole, sono in forte declino. La perdita potrebbe ridurre gli stock ittici fino al 40%, con impatti diretti su pesca e mercati.
Specie aliene e nuove minacce
Con l'acqua più calda arrivano nuove specie come il pesce scorpione velenoso e proliferano le meduse. La biodiversità locale è sotto pressione e anche il turismo ne risente.
Erosione delle coste
Già oggi spiagge e dune arretrano, infrastrutture vengono danneggiate e tartarughe marine perdono i siti di nidificazione. Spagna, Italia e Grecia tra le più colpite.
Agricoltura in sofferenza
Siccità, suoli salini e scarsa pioggia riducono le rese di olivi, vigne e agrumi. Un problema che tocca tutta Europa, influenzando prezzi e disponibilità di prodotti simbolo come olio d'oliva e vino.
Turismo in trasformazione
Ondate di calore, fioriture algali e mari sovraffollati spingono i viaggiatori a cambiare destinazione. Le località mediterranee devono reinventarsi per restare attrattive.
Scenari futuri
Con una riduzione delle emissioni, l'aumento termico entro il 2100 potrebbe restare tra 0,6 e 1,3 °C. Senza azioni concrete, si rischiano fino a 3,8 °C, con collasso totale di interi ecosistemi.
Il Mediterraneo non è solo il mare più amato dai turisti, ma anche un fragile ecosistema e un banco di prova della nostra capacità di adattarci. Le scelte politiche dei prossimi anni decideranno se sarà ancora un luogo vivo o un mare in agonia.