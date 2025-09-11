  1. Clienti privati
L'analisi di GEOMAR Mediterraneo in crisi: ecco i 7 segnali del cambiamento climatico

Covermedia

11.9.2025 - 16:00

Temperature record, specie invasive, erosione delle coste e agricoltura in difficoltà. Una meta-analisi di GEOMAR mostra come il Mediterraneo sia già un laboratorio vivente degli effetti della crisi climatica.

Covermedia

11.09.2025, 16:00

11.09.2025, 16:02

Il Mediterraneo si sta riscaldando più in fretta del resto del pianeta.

Tra il 1982 e il 2019, la temperatura superficiale è aumentata di 1,3 °C, il doppio rispetto alla media globale. Nel luglio 2025 il programma europeo Copernicus ha certificato un nuovo record: 26,9 °C.

Una recente meta-analisi del GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung di Kiel, che ha raccolto i risultati di 131 studi internazionali, mostra che già un incremento di 0,8 °C è sufficiente a generare impatti gravi e duraturi.

Acque più calde

Il Mediterraneo è diventato un sistema di allerta precoce per i mari globali. «Quello che qui osserviamo anticipa scenari che si presenteranno altrove», spiega il ricercatore Abed El Rahman Hassoun.

Scomparsa delle praterie di posidonia

Questi ecosistemi fondamentali, che offrono rifugio a orate e spigole, sono in forte declino. La perdita potrebbe ridurre gli stock ittici fino al 40%, con impatti diretti su pesca e mercati.

Specie aliene e nuove minacce

Con l'acqua più calda arrivano nuove specie come il pesce scorpione velenoso e proliferano le meduse. La biodiversità locale è sotto pressione e anche il turismo ne risente.

Erosione delle coste

Già oggi spiagge e dune arretrano, infrastrutture vengono danneggiate e tartarughe marine perdono i siti di nidificazione. Spagna, Italia e Grecia tra le più colpite.

Agricoltura in sofferenza

Siccità, suoli salini e scarsa pioggia riducono le rese di olivi, vigne e agrumi. Un problema che tocca tutta Europa, influenzando prezzi e disponibilità di prodotti simbolo come olio d'oliva e vino.

Turismo in trasformazione

Ondate di calore, fioriture algali e mari sovraffollati spingono i viaggiatori a cambiare destinazione. Le località mediterranee devono reinventarsi per restare attrattive.

Scenari futuri

Con una riduzione delle emissioni, l'aumento termico entro il 2100 potrebbe restare tra 0,6 e 1,3 °C. Senza azioni concrete, si rischiano fino a 3,8 °C, con collasso totale di interi ecosistemi.

Il Mediterraneo non è solo il mare più amato dai turisti, ma anche un fragile ecosistema e un banco di prova della nostra capacità di adattarci. Le scelte politiche dei prossimi anni decideranno se sarà ancora un luogo vivo o un mare in agonia.

