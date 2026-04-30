La 29enne Meg Trump ha sposato il fiume Avon con una cerimonia simbolica per combattere l'inquinamento idrico e sensibilizzare l'opinione pubblica.

Hai fretta? blue News riassume per te Meg Trump, di Bristol, ricercatrice, attivista e scrittrice, ha festeggiato il terzo anniversario di matrimonio con... il fiume Avon, in Inghilterra.

La donna ha sposato il fiume Avon nel 2023, con l'intenzione di proteggere il corso d'acqua e sensibilizzare l'opinione pubblica sul suo inquinamento.

La 29enne fa inoltre parte di un gruppo di attivisti, che cercando di ottenere lo status di acque di balneazione per il fiume Avon.

«Non sono sorpresa dai risultati sulla qualità dell'acqua», dice Meg, che vi ci nuota comunque, anche in inverno.

Il gruppo inoltre, si batte per attribuire i diritti di persona al fiume. «Così ci potremmo sposare ufficialmente», dice la ricercatrice. Mostra di più

Una donna festeggia il suo terzo anniversario di matrimonio dopo aver convolato a nozze con... un fiume. La 29enne Meg Trump ha celebrato le nozze con il fiume Avon, nel sud-ovest dell'Inghilterra.

La ricercatrice, attivista e scrittrice originaria di Bristol ha rivelato come lei e il suo «amato» continuino a mantenere viva la fiamma nel festeggiare i quasi loro tre anni insieme.

Il 17 giugno 2023 ha sposato il fiume in una cerimonia «gioiosa» volta a proteggerlo e a mettere in luce il problema dell'inquinamento idrico.

Come riportato dal «Mirror», Meg - ex Trump - sostiene che, a distanza di tre anni, lei e il fiume siano ancora «molto innamorati». Ha dichiarato: «Trovo ancora il tempo di nuotare nel fiume ogni settimana, anche in inverno, quando piove particolarmente tanto, il che mi sembra sempre più rischioso! Ma ci tengo molto, e ogni esperienza che vivo in acqua è meravigliosa».

Esperienze, pensieri e dati che si possono trovare anche sul suo sito web «di famiglia».

«Ho persino scoperto nuovi modi per entrare in contatto con il fiume: dal nuotare in vari punti lungo il suo corso all’incontrare persone provenienti da diverse comunità artistiche e ambientaliste in vari punti», racconta.

«Tutti capiamo il matrimonio perché riguarda l’amore e la legge: le forze che governano il mondo!».

Un gruppo di attivisti, balneazione e bellezza

Il gruppo di attivisti Conham Bathers, di cui fa parte anche la signora Avon, inizialmente si era prefissato di ottenere lo status di acque di balneazione per il fiume Avon, ma questo non è stato concesso a causa della scarsa qualità dell'acqua.

La 29enne ha commentato: «Non sono sorpresa dai risultati sulla qualità dell'acqua. Penso che molte persone siano ancora arrabbiate e sconvolte ed è importante sensibilizzare la gente su ciò che sta accadendo. È davvero triste, ma vedo ancora tanta bellezza».

Si battono per attribuire lo statuto di persona al fiume Avon

Lo stesso gruppo di attivisti sta inoltre promuovendo l'attribuzione dei diritti di persona al fiume Avon, il che non solo rafforzerebbe gli sforzi di tutela, ma consentirebbe anche alla coppia di «rinnovare i propri voti» e di sposarsi «ufficialmente».

Meg ha aggiunto: «Non credo che il fiume sia un oggetto. Penso che sia un'entità reale che merita diritti come qualsiasi altro essere vivente. Anche se in termini legali, il fiume è ancora considerato un oggetto e non un soggetto dotato di diritti - quindi non è possibile sposare legalmente un oggetto. Ma se otteniamo questi diritti per il fiume, spero di poter rinnovare i miei voti e sposare legalmente il fiume!».