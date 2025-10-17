  1. Clienti privati
Sul Lemano Meno battelli tra il Canton Vaud e la Francia, i frontalieri lanciano una petizioni

SDA

17.10.2025 - 16:39

I promotori chiedono un maggiore sostegno finanziario da parte delle autorità francesi, sia comunali che regionali. (Foto archivio)
Keystone
Keystone

La riduzione delle linee di navigazione sul Lemano tra la Svizzera e la Francia, prevista dal 2026, ha suscitato il malcontento da parte dei frontalieri provenienti dall'Esagono, i quali hanno lanciato due petizioni per ripristinare il servizio allo stato attuale.

Keystone-SDA

17.10.2025, 16:39

17.10.2025, 16:47

A oggi sono 4'000 le firme raccolte. Il canton Vaud e i partner d'oltreconfine sono in trattative per trovare una soluzione duratura.

Dopo mesi di negoziati, funzionari di Losanna e le comunità francesi di Thonon Agglomération e Pays d'Évian Vallée d'Abondance (CCPEVA) hanno raggiunto un accordo su un piano di risparmio destinato a garantire la continuità del servizio transfrontaliero. Tuttavia, a causa delle difficoltà finanziarie sul versante francese, l'offerta sarà fortemente ridotta.

Sulla tratta più colpita, Thonon-les-Bains – Losanna, dal 14 dicembre circoleranno solo sei battelli al giorno (circa quindici quelli attuali) nei giorni feriali, mentre sarà soppresso il servizio nel fine settimana. A destare però particolare malcontento è stata sopratutto la decisione di sopprimere la corsa mattutina delle 06:25, molto gettonata dai lavoratori francesi.

Le associazioni dei pendolari e degli utenti del trasporto lacustre – l'Amicale des Frontaliers e l'Amicale des usagers du transport public lacustre (AUTPL) – hanno lanciato entrambe petizioni contro lo snellimento del servizio, raccogliendo ad oggi circa 4'000 firme. A loro avviso, il taglio rappresenta un passo indietro per la mobilità transfrontaliera e lo sviluppo economico della regione.

I promotori chiedono un maggiore sostegno finanziario da parte delle autorità francesi, sia comunali che regionali. Nel frattempo, i colloqui tra il canton Vaud e i partner francesi proseguono, con l'obiettivo di trovare, entro il 2027, una soluzione stabile che garantisca la continuità dei collegamenti.

