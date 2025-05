Le pecore diminuiscono in Nuova Zelanda. Imago

La Nuova Zelanda è uno dei pochi Paesi al mondo dove le pecore superano ancora il numero di persone. Tuttavia la popolazione umana sta recuperando terreno, secondo i dati ufficiali. Scopriamo il perché.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Il rapporto tra pecore e persone in Nuova Zelanda è sceso da 22 a 1 nel 1982 a 4,5 a 1 nel 2024, segnando la fine di un'epoca.

Il crollo dell’industria della lana, superata da latticini e carbon trading, ha ridisegnato l'economia agricola del Paese.

Anche l'Australia registra un calo del gregge: la crisi ovina tocca tutta l’Oceania, un tempo patria delle pecore. Mostra di più

Per decenni, la Nuova Zelanda è stata associata a un dato curioso: le pecore superano ampiamente gli esseri umani. Se nel 1982 si contavano 70 milioni di ovini per appena 3,2 milioni di abitanti (circa 22 a 1), oggi il rapporto si è ridotto a 4,5 pecore per ogni neozelandese, con 23,6 milioni di capi contro 5,3 milioni di persone. Lo ha reso noto l’agenzia statistica nazionale nel suo ultimo rilevamento.

Il calo riflette un cambiamento profondo nel settore agricolo del Paese. Una volta motore dell’economia neozelandese, l’industria della lana ha perso terreno a causa della caduta dei prezzi e del passaggio globale alle fibre sintetiche.

Oggi molti allevatori hanno convertito i pascoli in piantagioni di pini per vendere crediti di carbonio, o si sono dedicati alla produzione lattiero-casearia, ora principale voce dell’export.

L'industria della lana

«Se devo essere onesto, l’industria della lana è ormai vicina al punto di non ritorno, se non già oltre», ha dichiarato ad «AP» Toby Williams, portavoce della Federated Farmers, la lobby agricola del Paese.

Il gregge nazionale ha perso un altro milione di unità rispetto all’anno scorso e le previsioni restano in calo.

Per rallentare il declino, il governo ha introdotto alcune misure: ha limitato la conversione dei terreni agricoli in foreste per il carbon trading e, da aprile, ha raccomandato l’uso di lana neozelandese (per tappeti, isolanti e rivestimenti) negli edifici pubblici di nuova costruzione o in ristrutturazione. Ma nessuno si illude che questi provvedimenti basteranno a invertire la rotta.

Il divario cala anche fra i vicini australiani

Anche in Australia, il vicino più grande e ironicamente fonte di molte battute sulle «pecore kiwi», il numero di ovini è in calo.

Il divario lì è già più contenuto: circa tre pecore per ogni abitante. Un segnale che il declino del settore ovino, un tempo simbolo della ruralità dell'Oceania, è ormai un fenomeno transnazionale.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.