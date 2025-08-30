Ai lupi dell'Oregon, negli Stati Uniti, sembra che la musica rock non piaccia. KEYSTONE

Brani della famosa rock band australiana e un filmato dell'attrice americana Scarlett Johansson si sono rivelati molto efficaci nel prevenire gli attacchi da parte dei lupi al bestiame nel nord-ovest degli Stati Uniti. Di cosa si tratta?

Anche nelle zone rurali del nord-ovest degli Stati Uniti il problema legato alle predazioni dei lupi è conosciuto da tempo.

Nel grande Paese nordamericano il lupo è una specie protetta.

Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti cerca soluzioni da anni. Ultimamente una di queste ha dato dei buoni risultati: la musica rock ad alto volume (AC/DC) e le liti tra persone (scena di un film con Scarlett Johansson).

I suoni escono da altoparlanti installati su droni che sorvolano le zone interessati dai canidi.

I primi risultati? Il numero di mucche uccise dai predatori è sceso da 11 in un periodo di 20 giorni a due, nei successivi 85 giorni. Mostra di più

Il 27 agosto è arrivato l'ok della Confederazione alla regolazione proattiva dei lupi. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha approvato una richiesta del Canton Grigioni: nei branchi con cuccioli, fino a due terzi di questi ultimi possono essere abbattuti.

Al momento nei Grigioni ci sono 12 branchi. Inoltre in Engadina Bassa vi sono indizi relativi alla formazione di uno nuovo.

La questione del lupo tiene banco in Svizzera da ormai diversi anni. Se da una parte vi sono coloro che per motivi etici o romantici non vedono l'uccisione dell'animale come soluzione, ve ne sono altri che, anche loro malgrado, non riconoscono alternative.

La soluzione potrebbe invece arrivare dagli Stati Uniti. Anche gli agricoltori americani hanno infatti avuto grandi difficoltà a gestire gli attacchi di questi animali, poiché il loro numero è aumentato vertiginosamente da quando sono stati reintrodotti nel Parco Nazionale di Yellowstone, nel Wyoming, nel 1995.

Di conseguenza, gli attacchi al bestiame e alle pecore sono aumentati a dismisura e gli agricoltori si sono trovati in una situazione difficile, poiché è loro vietato danneggiare i lupi a causa del loro status di specie protetta.

La musica degli AC/DC

Ma ora, nella lotta per prevenire gli attacchi dei predatori nelle zone rurali del nord-ovest, è stata introdotta un'innovazione tecnologica: i droni.

E non droni qualsiasi, ma quadricotteri dotati di altoparlanti che diffondono a tutto volume la musica degli AC/DC e la voce di Scarlett Johansson.

La musica rock ad alto volume può sembrare una tattica ovvia per spaventare i lupi e allontanarli dal bestiame.

La lite di Scarlett Johansson nel film «Marriage Story»

Gli altri suoni ad uscire dagli altoparlanti dei droni sembrano un po' più difficile da immaginare, come deterrente.

Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha confermato al «Wall Street Journal», come riportato anche da «Euronews», che le discussioni accese tra le persone risultano fastidiose per i lupi e quindi la scena di litigio tra Johansson e Adam Driver nel film «Marriage Story» del 2019 è un deterrente perfetto.

«Ho bisogno che i lupi reagiscano e capiscano che gli esseri umani sono cattivi», ha detto al Wall Street Journal Paul Wolf, supervisore distrettuale dell'USDA in Oregon - il cui nome calaza a puntino.

I due protagonisti sposati del film, Nicole e Charlie, stanno attraversando un divorzio che li spinge al limite. Sono imperfetti, certamente, ma difficilmente appaiono cattivi. Tuttavia, quella discussione è una di quelle che rimangono impresse e sembra, impressioni anche il canis lupus.

Primi risultati incoraggianti

Da quando sono stati impiegati i droni, il numero di attacchi dei lupi in Oregon è diminuito. Il numero di mucche uccise dai lupi è sceso da 11 in un periodo di 20 giorni a due, nei successivi 85 giorni nell'Oregon meridionale.