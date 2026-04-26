Mentre tutti si nascondono sotto i tavoli, quest'uomo continua a mangiare con calma

Durante gli spari alla cena di TrumpMentre tutti si nascondono sotto i tavoli, quest'uomo continua a mangiare con calma
Dominik Müller
26.4.2026
Prima gli spari, e poi il caos e la paura hanno caratterizzato una serata in un hotel di lusso di Washington. Ma mentre la maggior parte degli ospiti pensava solo a mettersi in salvo o a nascondersi, un uomo è rimasto straordinariamente calmo.
Dominik Müller
26.04.2026, 12:06
26.04.2026, 13:41
Dominik Müller
Hai fretta? blue News riassume per te
Il panico è scoppiato durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca dopo l'irruzione di un assalitore armato.
Mentre venivano sparati colpi di arma da fuoco e i membri del Governo USA venivano fatti sfollare, molti degli ospiti hanno cercato riparo sotto i tavoli.
Un video mostra però un uomo sconosciuto che ha continuato a mangiare con calma nonostante il caos ed è diventato subito virale.
La tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca era appena iniziata e gli ospiti stavano gustando i loro antipasti quando, all'improvviso, è scoppiato il caos nella sala.
«Giù, giù», si è sentito urlare. I presenti si sono quindi buttati per terra e si sono nascosti sotto i tavoli, alcuni visibilmente sotto shock.
Il motivo? Un uomo armato ha attraversato i cancelli di sicurezza e poi sono stati sparati dei colpi. E poi nella sala si è scatenato il panico. I membri del Governo USA presenti, come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sono stati portato immediatamente al sicuro.