Mentre tutti si nascondono sotto i tavoli, quest'uomo continua a mangiare con calma

A quanto pare nulla può turbare quest'uomo, nemmeno una sparatoria. Screenshot X

Prima gli spari, e poi il caos e la paura hanno caratterizzato una serata in un hotel di lusso di Washington. Ma mentre la maggior parte degli ospiti pensava solo a mettersi in salvo o a nascondersi, un uomo è rimasto straordinariamente calmo.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Il panico è scoppiato durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca dopo l'irruzione di un assalitore armato.

Mentre venivano sparati colpi di arma da fuoco e i membri del Governo USA venivano fatti sfollare, molti degli ospiti hanno cercato riparo sotto i tavoli.

Un video mostra però un uomo sconosciuto che ha continuato a mangiare con calma nonostante il caos ed è diventato subito virale. Mostra di più

La tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca era appena iniziata e gli ospiti stavano gustando i loro antipasti quando, all'improvviso, è scoppiato il caos nella sala.

«Giù, giù», si è sentito urlare. I presenti si sono quindi buttati per terra e si sono nascosti sotto i tavoli, alcuni visibilmente sotto shock.

Il motivo? Un uomo armato ha attraversato i cancelli di sicurezza e poi sono stati sparati dei colpi. E poi nella sala si è scatenato il panico. I membri del Governo USA presenti, come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sono stati portato immediatamente al sicuro.

Nothing’s stopping this guy from finishing that plate 😂 pic.twitter.com/n8fB9OFrT9 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

A quanto pare però, nonostante il momento decisamente concitato, un uomo è riuscito a non farsi prendere dal panico e ha preferito continuare a godersi la serata.

In un video subito diventato virale sui social media, lo si vede infatti finire con calma il suo piatto mentre gli altri ospiti sono nascosti sotto i tavoli o hanno lasciato la sala da tempo.

Non è ancora chiaro chi sia l'uomo, ma una cosa è certa: ha decisamente i nervi d'acciaio.