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Nel 2025 Il mercato musicale svizzero cresce ancora grazie agli streaming

SDA

27.3.2026 - 08:00

L'artista di pop latino e reggaeton Bad Bunny è arrivato in testa alle classifiche elvetiche nel 2025 con il suo album "Debí Tirar Más Fotos".
L'artista di pop latino e reggaeton Bad Bunny è arrivato in testa alle classifiche elvetiche nel 2025 con il suo album "Debí Tirar Más Fotos".
Keystone

Nel 2025, per il decimo anno consecutivo, il mercato musicale svizzero è cresciuto raggiungendo la soglia dei 259 milioni di franchi. Come negli anni precedenti, il motore principale è stato lo streaming, che ha una quota di mercato di oltre il 90%.

Keystone-SDA

27.03.2026, 08:00

27.03.2026, 08:04

Il mercato musicale svizzero ha registrato nel 2025 un fatturato superiore del 4% rispetto all'anno precedente, ha comunicato in una nota odierna l'Associazione interprofessionale delle etichette musicali svizzere (IFPI). Per la prima volta dal 2021, le vendite di dischi in vinile hanno registrato una «crescita significativa» di quasi il 20%. Non sorprende, tuttavia, che lo streaming abbia continuato a dominare il mercato, rappresentando oltre il 90% della quota di mercato nel 2025.

Uno sguardo agli ultimi dieci anni mostra che il mercato discografico è cresciuto di quasi l'80%, anche grazie alle vendite digitali che sono triplicate, prosegue la nota.

Nuove fonti di reddito

Negli ultimi anni si sono aggiunte nuove entrate derivanti dall'utilizzo di brani musicali sui social media. Inoltre, numerose etichette discografiche hanno iniziato a stipulare contratti di licenza per l'utilizzo dell'IA.

«La concessione mirata e responsabile di licenze musicali per l'IA non solo offre ai musicisti nuove fonti di reddito, ma li protegge anche efficacemente dalla diluizione artistica e dagli abusi», ha dichiarato Lorenz Haas, direttore generale dell'IFPI, citato nel comunicato.

Da Bad Bunny a Bruno Mars

Secondo l'IFPI, nel 2025 gli svizzeri hanno ascoltato soprattutto pop statunitense e britannico. Nella classifica annuale dei singoli, in testa si sono posizionati i brani «Apt.» di Rosé e Bruno Mars e «Die With A Smile» di Lady Gaga e Bruno Mars. La canzone più ascoltata è stata «Ordinary» di Alex Warren. Per quanto riguarda gli album, nel 2025 il rap latino di Bad Bunny ha riscosso il maggior successo. Il suo disco «Debí Tirar Más Fotos» è al primo posto nella classifica elvetica degli album.

A farla da padrone sul mercato elvetico è anche la musica in svizzerotedesco: i Patent Ochsner hanno raggiunto il terzo posto con «Tag & Nacht» e Trauffer si è classificato al sesto posto della classifica annuale con «Heubode».

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