Logistica Zalando a Daillens, Vaud: l'azienda di vendita per corrispondenza online avrebbe buttato via molti articoli restituiti. Keystone

Un insider rivela che presso il partner di Zalando MS Direct ad Arbon, nel Canton Turgovia, sono stati distrutti articoli resi per un valore di 40 milioni di franchi. I responsabili negano le accuse.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Zalando e il suo partner svizzero MS Direct starebbero distruggendo molti articoli resi invece di rivenderli.

Secondo un insider, ciò vale in particolare per gli articoli di serie B con un valore inferiore a 100 franchi, perché lo smaltimento è più economico.

Si stima che ogni mese vengano distrutti fino a 15'000 prodotti. Mostra di più

Un insider ha scoperto che il partner svizzero di Zalando, MS Direct di Arbon, nel Canton Turgovia, distrugge i prodotti resi su vasta scala.

Questa pratica sarebbe attuata per motivi di costo, in quanto distruggere gli articoli è più economico che rivenderli, riporta il «Blick».

L'insider, che desidera rimanere anonimo, riferisce che ogni settimana vengono distrutti migliaia di articoli, tra cui profumi, elettrodomestici e cosmetici. La distruzione dei resi presso MS Direct non riguarda solo i prodotti difettosi o invendibili.

Secondo la fonte, vengono smaltiti anche gli articoli classificati come B-goods. Questi hanno un valore inferiore a 100 franchi. Nel settore della bellezza, ogni mese vengono distrutti fino a 8'000 articoli. In totale, l'insider stima che ogni mese ne vengano bruciati circa 15'000, il che corrisponde a un valore di circa 40 milioni di franchi negli ultimi sei anni.

Si dice che Zalando sia consapevole di questa pratica e che addirittura la incoraggi. L'anno scorso il rivenditore di moda online ha realizzato in Svizzera un fatturato di 1,7 miliardi di franchi.

La distruzione dei resi sembra essere gestibile per l'azienda. Tuttavia, l'insider critica il fatto che beni di valore milionario vengano gettati via mentre i dipendenti devono pagare per utilizzare il parcheggio.

La distruzione è presumibilmente un'eccezione

MS Direct e Zalando respingono le accuse. Una portavoce di MS Direct spiega che le merci difettose e invendibili vengono smaltite solo in rari casi. Il compito dell'azienda è quello di rimettere a nuovo i prodotti restituiti in modo che possano essere rivenduti. Anche Zalando sottolinea che l'obiettivo è quello di rivendere gli articoli.

Il 98% dei capi restituiti viene riproposto o ceduto a punti vendita e organizzazioni umanitarie.

Apfelkiste, che si rifornisce anche da MS Direct, spiega che raramente vengono consegnate merci difettose. In questi casi, controllano se i prodotti possono essere restituiti od offerti come outlet. Solo gli articoli invendibili vengono smaltiti.

L'insider rimane scettico sulle dichiarazioni delle aziende. È convinto che il tasso di distruzione sia molto più alto di quanto dichiarato. La discrepanza tra le dichiarazioni ufficiali e le osservazioni sul campo solleva dubbi sulla trasparenza e sulla sostenibilità del trattamento dei resi.