Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente della Confederazione Guy Parmelin visibilmente sorridenti durante la conferenza stampa a Berlino Keystone

«La Germania e la Svizzera sono vicine linguisticamente e geograficamente per decine di migliaia di pendolari. Le economie di entrambi i Paesi ne traggono vantaggio».

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino in conferenza stampa con il presidente della Confederazione Guy Parmelin.

«La Germania – ha aggiunto Merz – è il più grande partner commerciale della Svizzera, vogliamo approfondire ulteriormente queste relazioni investendo nelle infrastrutture».

Sempre secondo Merz, i due Paesi sono fortemente dipendenti dalle esportazioni e prosperano grazie a rotte commerciali aperte. «Pertanto, il blocco iraniano dello Stretto di Hormuz rappresenta una battuta d'arresto per entrambi» gli Stati, ha sottolineato.

«Stiamo quindi lavorando con i nostri partner – ha proseguito Merz – per ripristinare la libertà delle rotte marittime il prima possibile. Se si verificheranno le condizioni necessarie, la Germania sarà pronta a contribuire con le proprie capacità militari. Tuttavia, affinché ciò accada, l'Iran deve sedersi al tavolo dei negoziati, smettere di temporeggiare, di tenere in ostaggio la regione e il mondo intero e soprattutto porre fine al suo programma nucleare militare».