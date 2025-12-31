  1. Clienti privati
Lutti Messico: è morto a 41 anni l'uomo più obeso del mondo

SDA

31.12.2025 - 12:25

Franco era arrivato a pesare quasi 600 kg. (foto d'archivio)
Franco era arrivato a pesare quasi 600 kg. (foto d'archivio)
Keystone

È morto in Messico alla vigilia di Natale Juan Pedro Franco, 41 anni, considerato l'uomo più obeso del mondo. In cura in uno ospedale dello Stato di Aguascalientes, è deceduto dopo che le sue condizioni erano rapidamente peggiorate in seguito a un'infezione renale.

Keystone-SDA

31.12.2025, 12:25

31.12.2025, 12:44

La sua morte è stata confermata dal medico curante José Antonio Castaneda, riporta il 'Daily Mail'. Lo specialista ha spiegato che nei giorni precedenti al decesso Franco aveva sviluppato complicazioni sistemiche. All'apice del suo peso l'uomo era arrivato a sfiorare i 600 chili, ma negli anni scorsi era riuscito a perderne circa la metà.

Il peso straordinario di Franco ha attirato l'attenzione del mondo per la prima volta nel 2017, quando il Guinness dei primati lo ha riconosciuto come la persona vivente più obesa al mondo. Pesava oltre 590 kg ed era per lo più costretto a letto dopo anni di obesità estrema che lo avevano reso incapace di muoversi autonomamente.

Nello stesso anno aveva intrapreso con il dottor Castaneda un programma medico intensivo e attentamente monitorato: dieta mediterranea ricca di frutta e verdura e poi due interventi di chirurgia bariatrica, una gastrectomia a manica e successivamente un bypass gastrico.

Grazie al trattamento combinato Franco riuscì ad abbattere drasticamente il suo peso, dimezzandolo quasi, e dopo anni di mobilità era tornato a camminare. Un miglioramento che secondo i medici aveva ridotto il rischio di complicanze legate al diabete e di affaticamento cardiovascolare, benché Franco restasse vulnerabile per la sua lunga storia di obesità.

Nel 2020 l'uomo era anche sopravvissuto al Covid, nonostante fosse classificato a rischio estremamente elevato in virtù della sua storia clinica.

Il medico che lo seguiva descrisse il caso come uno dei più complessi mai trattati, evidenziando come la sincerità del paziente riguardo alle sue difficoltà aveva contribuito a sensibilizzare sulla natura dell'obesità: una malattia cronica che richiede cure mediche compassionevoli e a lungo termine.

«Il mio corpo andava per la sua strada senza alcun controllo», aveva raccontato Franco. «Ho provato a mettermi a dieta giorno dopo giorno, ma niente ha funzionato, ero disperato», diceva.

Il programma dimagrante lo aveva rincuorato: «Il solo fatto di poter sollevare le braccia, alzarsi ogni giorno, tirarsi su per bere un bicchiere d'acqua o per andare in bagno, ti fa sentire benissimo. È fantastico potersi muovere di più ed essere più autosufficiente», aveva dichiarato.

