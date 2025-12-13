  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Celebrazioni In Messico oltre 13 milioni pellegrini alla Basilica di Guadalupe

SDA

13.12.2025 - 09:30

Pellegrini accampati davanti alla Basilica in attesa delle celebrazioni.
Pellegrini accampati davanti alla Basilica in attesa delle celebrazioni.
Keystone

Oltre 13 milioni di pellegrini hanno raggiunto la Basilica di Guadalupe per celebrare il 12 dicembre, giorno dedicato alla 'Morenita del Tepeyac'.

Keystone-SDA

13.12.2025, 09:30

13.12.2025, 09:39

Le autorità messicane stimano che già nella mattina di giovedì fossero arrivati almeno 11,5 milioni di fedeli, confermando la ricorrenza come uno dei più grandi eventi religiosi delle Americhe. Lo rendono noto i principali media del Messico precisando che devoti provenienti da tutti gli Stati del Paese hanno percorso le vie della capitale a piedi, in bicicletta o in metropolitana per raggiungere 'La Villita'.

Molti hanno trascorso la notte all'aperto, accampati nella grande esplanada, mentre altri hanno compiuto le tradizionali mandas, entrando in ginocchio fino all'atrio per ringraziare la Vergine dei miracoli ricevuti durante l'anno.

Numerosi pellegrini hanno portato con sé anche le immagini dei propri cari scomparsi per farle benedire. In centinaia hanno distribuito cibo caldo, coperte e bevande ai fedeli in arrivo. La celebrazione, le cui origini risalgono all'apparizione del 1531 a Juan Diego, continua a mobilitare milioni di devoti anche all'estero, sostenuta dalle comunità migranti messicani sparse per il mondo, soprattutto negli Stati Uniti.

I più letti

Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Ecco i migliori 20 mercatini di Natale europei del 2026
Conti sorprende Sanremo: ecco come ha avvisato gli esclusi
Alessandro Preziosi parla del suo personaggio in «Sandokan»: «Avevo tre dialogue coach»
Patrick Chappatte: «Negli Stati Uniti c'è paura, è qualcosa di cui non ci rendiamo conto»

Altre notizie

Maltempo. In Indonesia sono più di mille i morti per le inondazioni

MaltempoIn Indonesia sono più di mille i morti per le inondazioni

Evento importante. Pioggia di stelle cadenti, nella notte il picco delle Geminidi

Evento importantePioggia di stelle cadenti, nella notte il picco delle Geminidi

Cinema in lutto. Trovato morto Peter Greene, il cattivo di Pulp Fiction e The Mask

Cinema in luttoTrovato morto Peter Greene, il cattivo di Pulp Fiction e The Mask