Messico Precipita un jet privato vicino all'aeroporto di Toluca, sei morti

SDA

16.12.2025 - 07:42

Il luogo in cui è precipitato il jet privato, nei pressi dell'aeroporto San Mateo Atenco a Toluca, in Messico.
Il luogo in cui è precipitato il jet privato, nei pressi dell'aeroporto San Mateo Atenco a Toluca, in Messico.
Keystone

È di sei morti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un piccolo aereo vicino all'aeroporto internazionale di Toluca, in Messico. Lo riporta l'agenzia Efe citando la Protezione Civile statale.

Keystone-SDA

16.12.2025, 07:42

16.12.2025, 07:44

Un jet privato con matricola XA-PRO, partito da Acapulco e diretto a Toluca, è precipitato per cause ancora da accertare. Le autorità hanno comunicato che sull'aereo erano presenti otto passeggeri e due membri dell'equipaggio.

