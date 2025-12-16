MessicoPrecipita un jet privato vicino all'aeroporto di Toluca, sei morti
16.12.2025 - 07:42
È di sei morti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un piccolo aereo vicino all'aeroporto internazionale di Toluca, in Messico. Lo riporta l'agenzia Efe citando la Protezione Civile statale.
Un jet privato con matricola XA-PRO, partito da Acapulco e diretto a Toluca, è precipitato per cause ancora da accertare. Le autorità hanno comunicato che sull'aereo erano presenti otto passeggeri e due membri dell'equipaggio.