Il luogo in cui è precipitato il jet privato, nei pressi dell'aeroporto San Mateo Atenco a Toluca, in Messico. Keystone

È di sei morti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un piccolo aereo vicino all'aeroporto internazionale di Toluca, in Messico. Lo riporta l'agenzia Efe citando la Protezione Civile statale.

Keystone-SDA SDA

Un jet privato con matricola XA-PRO, partito da Acapulco e diretto a Toluca, è precipitato per cause ancora da accertare. Le autorità hanno comunicato che sull'aereo erano presenti otto passeggeri e due membri dell'equipaggio.