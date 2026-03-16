Guinness World RecordsIl Messico stabilisce il record per la più grande lezione di calcio al mondo
SDA
16.3.2026 - 18:56
Il Messico entra nel Guinness dei primati con la più grande lezione di calcio mai organizzata al mondo, dopo aver riunito 9500 persone nello Zocalo, la principale piazza della capitale.
Keystone-SDA
16.03.2026, 18:56
16.03.2026, 19:01
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Il record è stato certificato al termine di una sessione collettiva di 35 minuti, che ha superato di gran lunga il precedente primato di 1038 partecipanti.
L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni che precedono i Mondiali di calcio di quest'anno, che il Messico ospiterà insieme a Stati Uniti e Canada. La lezione è stata guidata dalla sindaca di Città del Messico Clara Brugada e dalla ministra del turismo Josefina Rodríguez, affiancate da ex calciatori della nazionale come Oscar «Conejo» Perez, Miguel Espana e Francisco «Kikín» Fonseca.
I partecipanti hanno praticato diverse tecniche di gioco – dal controllo di palla al tiro – in un clima festoso.
Per l'occasione la piazza centrale della capitale è stata trasformata in un enorme campo da calcio: il pavimento in cemento è stato ricoperto da tappeti di erba sintetica attorno all'asta della bandiera monumentale, con sullo sfondo gli edifici storici che circondano lo Zocalo.