Messico Treno deraglia a Oaxaca, almeno 13 morti e 98 feriti

SDA

29.12.2025 - 07:21

È pesante il bilancio delle vittime del deragliamento.
È pesante il bilancio delle vittime del deragliamento.
Keystone

Un treno con a bordo 241 passeggeri e nove membri dell'equipaggio è deragliato oggi nello stato di Oaxaca, nel Messico meridionale. Se inizialmente non si parlava di vittime, il bilancio si è rapidamente aggravato: i morti sarebbero almeno 13 e i feriti 98.

Keystone-SDA

29.12.2025, 07:21

29.12.2025, 07:53

A renderlo noto è il il governatore dello Stato messicano di Oaxaca, Salomón Jara Cruz, in un messaggio pubblicato su X.

«La locomotiva principale del treno è deragliata» e «i passeggeri sono stati immediatamente soccorsi» dai servizi di emergenza, ha dichiarato dal canto suo la Marina militare messicana, che gestisce la linea ferroviaria.

«Siamo profondamente addolorati – ha scritto il governatore – per l'incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Nizanda, nel comune di Asunción Ixtaltepec, dove viaggiavano 250 persone. Ad oggi, 139 persone sono fuori pericolo, 98 sono rimaste ferite e 36 stanno ricevendo cure mediche; 13 persone hanno perso la vita. Il Governo dello Stato esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso la vita in questo tragico incidente. Offriamo il nostro pieno sostegno e impegno alle famiglie di coloro che viaggiavano sul treno interoceanico».

Il treno, chiamato Interoceanico, collega il Golfo del Messico all'Oceano Pacifico ed è considerato un'infrastruttura strategica per il trasporto di passeggeri e merci nel sud del Paese.

