Messico Un treno travolge un bus ad Atlacomulco, almeno 10 morti e oltre 60 feriti

SDA

9.9.2025 - 09:24

La scena del tremendo impatto.
La scena del tremendo impatto.
Keystone

Almeno 10 morti e 61 feriti è il bilancio del drammatico incidente avvenuto ad Atlacomulco, 115 km a nord-ovest di Città del Messico, dove un treno merci ha travolto un autobus a due piani della compagnia Herradura de Plata.

Keystone-SDA

09.09.2025, 09:24

09.09.2025, 09:29

Secondo le autorità locali, il conducente del bus avrebbe tentato di attraversare i binari prima del convoglio.

Tra le vittime sette sono donne e tre uomini mentre decine sono i feriti, alcuni dei quali in condizioni gravissime, che sono stati trasferiti in vari ospedali della capitale messicana.

La compagnia ferroviaria CPKC ha espresso cordoglio alle famiglie e collaborerà alle indagini, ribadendo l'appello agli autisti ad evitare manovre rischiose ai passaggi a livello mentre sul posto sono accorsi decine di soccorritori della protezione civile e delle forze dell'ordine.

