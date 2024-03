Nella seconda metà del 2023 Meta ha preso provvedimenti contro più di un miliardo e mezzo di account falsi su Facebook a livello mondiale.

È quanto si evince dal terzo rapporto del colosso tech presentato all'Ue per dettagliare le misure prese in un'ottica di contrasto della disinformazione online, con un focus sulle europee di giugno.

In particolare, Meta riferisce di aver preso provvedimenti contro 827 milioni di account falsi nel terzo trimestre dello scorso anno e 691 milioni di account falsi nel quarto.

Secondo le stime di Meta, gli account fake hanno rappresentato «circa il 4-5% dei nostri utenti attivi mensili a livello mondiale su Facebook durante il terzo e il quarto trimestre del 2023».

Da luglio a dicembre 2023, inoltre, sono state rimosse «oltre 4'400'000 inserzioni da Facebook e Instagram negli Stati membri dell'Ue, di cui più di 44'000» sono state rimosse per aver violato la politica sulla disinformazione della società tech.

Nello stesso arco di tempo, «oltre 140'000 distinti articoli di fact-checking su Facebook in Ue sono stati utilizzati per etichettare e ridurre la viralità di oltre 67 milioni di contenuti in Ue».

