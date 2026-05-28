La scelta di Meta segna il passaggio definitivo a un modello di business ibrido. Keystone

Meta cambia strategia commerciale e punta anche a competere con i rivali OpenAI, Anthropic e Google sul fronte dell'intelligenza artificiale.

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La società di Mark Zuckerberg ha annunciato abbonamenti per le sue app di punta Instagram, Facebook e WhatsApp e test per sottoscrizioni rivolte ad aziende, creatori di contenuti e utenti di Meta AI.

La svolta di Meta è stata annunciata in un video da Naomi Gliet, responsabile prodotto della società, che ha lanciato Facebook Plus, Instagram Plus e WhatsApp Plus.

Cosa si potrebbe avere in più?

Con una spesa che va dai tre ai quattro dollari al mese chi si abbona potrà avere funzionalità extra rispetto agli utenti gratis. Ad esempio, sul proprio profilo e nelle storie, sulle prime due piattaforme.

Sulla chat invece è prevista più personalizzazione con adesivi, suonerie e temi. «Funzionalità più divertenti», le definisce Gliet.

Nel frattempo, la società di Menlo Park inizierà a testare altri piani di abbonamento per creatori di contenuti, utenti e aziende incentrati sull'intelligenza artificiale.

Da 20 a 50 dollari

Avranno un prezzo compreso tra gli otto e i 20 dollari – in linea con quelli proposti da OpenAI, Google e Anthropic per gli utenti che fanno un uso più intenso o professionale dell'IA – e saranno raggruppati sotto il cappello 'Meta One' che fungerà da spazio dell'azienda per le sue offerte di abbonamento future.

Ce ne sarà anche uno più costoso, da 50 dollari circa, che avrà funzioni più avanzate.

Dove inizia il progetto? Non in Europa

I test di queste sottoscrizioni inizieranno al momento in pochi paesi in America Latina, Asia e Medio Oriente. Nelle prossime settimane verranno ampliati con ulteriori vantaggi per coloro che utilizzano gli occhiali intelligenti dell'azienda.

Resta invece gratuito Meta AI, l'assistente virtuale gratuito basato sull'IA generativa sviluppato da Meta, accessibile direttamente da WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger.

I nuovi piani – spiega infine la società – non sostituiscono la sua offerta Meta Verified, che si concentra sostanzialmente sulla verifica del profilo.

Zuckerberg sotto pressione

La mossa arriva mentre l'azienda di Zuckerberg affronta la pressione degli investitori sulla massiccia spesa per l'intelligenza artificiale, con migliaia di posti di lavoro a rischio per contenere i costi.

La società, secondo France Press, ha previsto una spesa in conto capitale – principalmente per i data center IA – compresa tra 125 e 145 miliardi di dollari per l'anno.