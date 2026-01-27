MeteoMeteoSvizzera: «Un nuovo satellite per previsioni più precise»
27.1.2026 - 15:54
Il nuovo satellite meteorologico Meteosat Third Generation-Sounder (MTG-S) ha inviato le prime immagini alla Terra. Permetteranno previsioni più precise dei fenomeni estremi, come le tempeste, anche in Svizzera, ha indicato MeteoSvizzera.
Presentato oggi dall'Agenzia spaziale europea (ESA) a Bruxelles, il satellite – lanciato lo scorso luglio – fornisce ogni 30 minuti dati su temperatura e umidità dell'aria in Europa e nel Nord Africa. Secondo l'ESA, queste informazioni potrebbero rivoluzionare le previsioni delle tempeste violente.
Anche MeteoSvizzera potrà usare i dati. Inizialmente saranno integrati nei modelli del Centro europeo per le previsioni a medio termine, migliorando la qualità delle previsioni anche per la Svizzera. In futuro potrebbero essere usati direttamente nei sistemi di previsione a breve termine della stessa MeteoSvizzera.