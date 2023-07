Il meteorologo Jörg Kachelmann Keystone

Il meteorologo Jörg Kachelmann critica il modo in cui i media sviluppano il dibattito sul clima. Gli incendi boschivi non sono rilevanti, ci sono altri indicatori molto più importanti che vengono ignorati, ha detto in un'intervista ai titoli di Tamedia.

«Attualmente stiamo sperimentando eventi nuovi. Al largo della costa di Miami sono state misurate temperature dell'acqua di oltre 38 gradi». Una tale temperatura dell'acqua è terribile. «I coralli stanno morendo, i pesci stanno morendo, l'intero ecosistema sta tremando. Diventa un problema esistenziale anche per noi umani», ha messo in guardia Kachelmann.

Nel frattempo, «i media mostrano immagini di foreste in fiamme a Rodi e si comportano come se questi incendi avessero a che fare con il cambiamento climatico!». Sull'isola greca di Rodi, ad esempio, ogni anno la vegetazione secca è a rischio di incendio boschivo.

«Il verificarsi di un incendio boschivo dipende esclusivamente dal fatto che qualcuno vi appicchi il fuoco, intenzionalmente o per negligenza», afferma l'esperto. La vegetazione brucia solo a 250-300 gradi. A 40 gradi, una foresta non inizia a bruciare più velocemente che a 0 gradi. «Il fatto che molte persone non lo abbiano ancora capito è devastante. In alcuni dibattiti mi sembra di essere tornato all'inizio del Medioevo», aggiunge

Un altro argomento ignorato è la cosiddetta «temperatura di bulbo umido», un indicatore della soglia di temperatura umida alla quale il sudore, prodotto dal corpo umano per raffreddarsi, non riesce più a evaporare. In India e in alcune parti degli Stati Uniti, questo sta diventando un problema esistenziale. «Ma non se ne parla quasi mai», sottolinea Kachelmann.

Per quanto riguarda le misure a favore del clima, il meteorologo non crede in un cambiamento dal basso: «Semmai, il cambiamento avverrà dall'alto verso il basso». Secondo Kachelmann, i cosiddetti «pignoli del clima» stanno facendo arrabbiare le persone sbagliate. «Dobbiamo far arrabbiare i governi che decidono»: sono i governi che devono assumersi la responsabilità e riconoscere la minaccia esistenziale, ha concluso.

falu, ats