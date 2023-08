MeteoSvizzera mette in guardia sul pericolo di forti piogge continue

MeteoSvizzera lancia l'allerta per piogge persistenti in gran parte del Paese (immagine d'archivio). Keystone

MeteoSvizzera ha rafforzato l'allerta per le piogge continue odierne dichiarando il livello di allerta 4, che sta per pericolo forte. In parte del Paese, compreso il Ticino, si prevedono inondazioni a partire da domani.

Il pericolo maggiore interesserà la regione del Rheinwald, la Surselva, il versante centrale e orientale delle Alpi fino a mezzogiorno di martedì. Per i Grigioni centrali e settentrionali, la Svizzera centrale, l'Oberland bernese orientale e l'Altopiano centrale orientale, il grado di allerta è 3, ossia un pericolo marcato.

Allerta della Confederazione per forti piogge continue. Livello di pericolo fino a 4 (su 5). Maggiori informazioni, regioni colpite e raccomandazioni di comportamento su https://t.co/vSmWWa1P7M e https://t.co/RKWUn9pmK6 o sulla nostra app. #MeteoSvizzera #allertameteo pic.twitter.com/76hKUmmPE3 — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) August 26, 2023

MeteoSvizzera prevede fino a martedì a mezzogiorno quantità di precipitazioni da 80 a 160 litri per metro quadrato nella Svizzera meridionale, orientale e centrale, nonché nelle Alpi orientali e nell'Oberland bernese orientale.

Nel Ticino centrale e settentrionale e in Mesolcina sono attesi addirittura fino a 240 litri per metro quadro. Da domani, domenica, vige quindi il pericolo di inondazioni in Ticino, nelle Alpi centrali e orientali e in Vallese.

Una violenta grandinata investe Locarno

Giova ricordare che venerdì sera una violenta grandinata ha colpito la città di Locarno e diversi paesi limitrofi. Gran parte delle auto posteggiate all'esterno sono state distrutte, le insegne fatte a pezzi, finestre e tapparelle spaccate, le strade sono state riempite di fiumi di foglie, terra, rami e detriti.

Al momento la distribuzione elettrica, fa sapere la SES, è interrotta sui monti di Ronco sopra Ascona. Per fortuna non si sono registrati incidenti, ma si contano circa 20 interventi dei pompieri.

Qui di seguito potete sfogliare la galleria d'immagini della redazione di blue News sui danni causati dalla grandinata a Locarno:

Grandinata a Locarno 25 agosto 2023 La situazione in Piazza Grande a Locarno due ore dopo la grandinata. Immagine: Red. blue News Il vetro di un'auto parcheggiata in città vecchia è distrutto, come anche lo specchietto (a sinistra). Praticamente tutti i veicoli che erano all'esterno durante la grandinata sono in queste condizioni. Immagine: Red. blue News In alcune auto il vetro è saltato via del tutto. Immagine: Red. blue News Un'altro parabrezza martoriato. Immagine: Red. blue News In città la terra è cosparsa di rami e foglie. Immagine: Red. blue News I marciapiedi coperti di detriti. Immagine: Red. blue News Quest'insegna è stata rovinata... Immagine: Red. blue News ...come molte altre. Immagine: Red. blue News Sono caduti anche degli ombrelloni con le basi di cemento. Immagine: Red. blue News Un cantiere è stato messo sotto sopra. Immagine: Red. blue News Le strutture di stoffa sono state bucate. Immagine: Red. blue News Un'altra tenda a brandelli. Immagine: Red. blue News A questo prezzario a un distributore di benzina manca un pezzo. Immagine: Red. blue News Più di due ore dopo il temporale rimane ancora grandine sui bordi delle strade. Immagine: Red. blue News I chicchi, già in parte sciolti, sono ancora molto grossi. Immagine: Red. blue News Allagamento attorno alla statua di Nag Arnoldi di fronte all'ospedale La Carità. Immagine: Red. blue News Il giorno dopo emergono nuovi danni, in questa foto in un edificio di Solduno. Immagine: Red. blue News Quest'insegna potrebbe essere crollata. Immagine: Red. blue News Le strade di Solduno sono coperte di fango e detriti. Immagine: Red. blue News Il secondo albero da sinistra è stranamente storto. Immagine: Red. blue News Altra stoffa a brandelli. Immagine: Red. blue News A terra ci sono quantità enormi di vetri e di frammenti di auto. Immagine: Red. blue News

SDA / red