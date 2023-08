La Svizzera – Ticino incluso – è ancora sotto la morsa della canicola. KEYSTONE

Come scrive la RSI, tutta la Svizzera – compreso il Ticino – è ancora sotto la morsa della canicola. Niente paura però: MeteoSvizzera assicura che dalla prossima settimana le temperature torneranno alla loro norma stagionale. Anzi, per domenica si preannuncia addirittura un calo significativo, fino a 15 gradi in meno.

La Svizzera, e soprattutto il Ticino, è ancora nel pieno dell'ondata di calore, ma fra pochi giorni le temperature torneranno ad essere più gradevoli: infatti il picco di caldo sarà raggiunto oggi, mercoledì, come fa sapere MeteoSvizzera su X (ex Twitter). «Oggi raggiungiamo il picco di caldo, poi è tutta discesa, e la prossima settimana rientreremo attorno alla norma stagionale».

Inoltre, secondo diversi centri meteorologici, tra cui MeteoSvizzera, entro la fine della settimana è prevista una forte inversione di tendenza: si attendono forti temporali, potenzialmente violenti, che segneranno la fine di questo periodo di caldo intenso.

E da domenica si preannuncia un netto calo delle temperature, anche a sud delle Alpi, con temperature minime fino a 15 gradi.

Possibili temporali già giovedì e venerdì

Giovedì saranno probabili i primi segnali di temporali, mentre l'ondata di calore persisterà. Le precipitazioni prenderanno slancio con l’avvicinarsi della bassa pressione atlantica, portando aria instabile e calda. Questa situazione manterrà le temperature elevate.

La tendenza continuerà venerdì. La sera e la notte successive vedranno la formazione di una linea di temporali. Tenendo conto dei terreni surriscaldati dai diversi giorni di caldo cocente, questo degrado potrebbe avere un carattere potenzialmente violento.

Da domenica l'abbassamento delle temperature

Il fine settimana si prospetta caratterizzato da temporali persistenti, dove potrebbero verificarsi notevoli accumuli di precipitazioni.

Questi temporali provocheranno un notevole abbassamento delle temperature a partire da domenica, fino a 15 gradi in meno, ponendo così fine alla canicola.

Un nuovo record

Intanto la «bolla di calore» che ha colpito tutto il Paese ha stabilito un nuovo record: nella notte tra il 20 e il 21 agosto, l'isoterma degli zero gradi ha raggiunto la quota di 5'298 metri, battendo il precedente record del 25 luglio della scorsa estate, quando era stata registrata a 5'184 metri.

Giova ricordare che per la maggior parte del territorio ticinese (e il Canton Ginevra) l'allerta canicola di livello 4 è in vigore fino a venerdì 25 agosto alle 20:00, con temperature massime di 32-35 gradi e un tasso d'umidita del 35-45%. Sull'Altipiano e nel Vallese invece è valida un'allerta di livello 3.

