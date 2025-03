Mette al figlio un collare elettrico per cani, che attivava quando la faceva arrabbiare

La donna arrestata Dal web

Un bambino del New Jersey è stato scoperto con segni sospetti sul collo, rivelando un caso di abuso in cui la madre lo puniva con un collare elettrico per cani. L'arresto della donna e della nonna ha portato alla luce una situazione inquietante.

Hai fretta? blue News riassume per te Un caso scioccante di abuso minorile è emerso nel New Jersey, negli Stati Uniti, dove un bambino si è presentato a scuola con segni sospetti sul collo.

Questi segni hanno sollevato preoccupazioni tra gli insegnanti, portando alla scoperta che la madre del bambino lo costringeva a indossare un collare elettrico per cani come forma di punizione.

La 30enne ha ammesso di aver posto il dispositivo al collo del figlio per disciplinarlo, attivandolo ogni volta che il bambino la faceva arrabbiare.

La situazione si è ulteriormente aggravata con il coinvolgimento della nonna, che era a conoscenza degli abusi e ha cercato di nascondere le prove. Mostra di più

Come si legge sul diversi siti web, tra cui «ilMattino.it», il collare era stato originariamente acquistato per un animale domestico, ma alla sua morte la donna ha pensato di riutilizzato in questo altro modo «originale».

La 30enne ha ammesso di aver posto il dispositivo al collo del figlio per disciplinarlo, attivandolo ogni volta che il bambino la faceva arrabbiare. La situazione si è ulteriormente aggravata con il coinvolgimento della nonna, che era a conoscenza degli abusi e ha cercato di nascondere le prove.

Entrambe le donne arrestate

Le autorità hanno arrestato entrambe le donne, dopo che la polizia ha raccolto prove sufficienti per incriminarle. La 30enne ha confessato di aver maltrattato il figlio e di aver chiesto alla madre di sbarazzarsi del collare incriminato.

Questo caso ha sollevato un'ondata di indignazione nella comunità locale, portando a un dibattito sulla necessità di una maggiore protezione per i minori. Le autorità stanno ora lavorando per garantire che il bambino riceva il supporto e la protezione necessari per superare questo trauma.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.