Madeleine McCann (Maddie) è scomparsa senza lasciare traccia da un villaggio turistico portoghese il 3 maggio 2007, poco prima del suo quarto compleanno. Luis Forra/LUSA/epa/dpa

Nel 18° anniversario della scomparsa di Madeleine McCann, i suoi genitori hanno inviato un messaggio emotivo al pubblico. Nonostante la mancanza di notizie, la loro speranza rimane intatta.

Hai fretta? blue News riassume per te Madeleine McCann, Maddie per il mondo intero, è scomparsa 18 anni fa.

I suoi genitori hanno inviato un messaggio emozionante a coloro che hanno sostenuto la sua ricerca, sottolineando la loro incrollabile determinazione a trovare risposte.

Nel loro post su Facebook, Kate e Gerry McCann raccontano che Maddie è sempre presente nelle loro vite nonostante la mancanza di notizie, soprattutto nel giorno del suo compleanno, il 12 maggio.

Il caso di Maddie ha avuto un forte impatto mediatico fin dall'inizio. Sono state diverse le persone considerate sospettate, prima di essere completamente scagionate.

La procura federale germanica nel 2020 ha annunciato che un cittadino tedesco è fortemente sospettato del rapimento e dell'uccisione della fanciulla.

Nel 2023 sono state eseguite delle indagini e delle ispezioni in un lago artificiale a 50km di distanza dal luogo della scomparsa della bimba, poiché era un sito visitato spesso dal sospettato. I risultati delle ricerche non sono stati resi noti. Mostra di più

Il 3 maggio ricorre il 18° anniversario della scomparsa di Madeleine McCann. Per celebrare questa ricorrenza, i genitori, Kate e Gerry McCann, hanno inviato un commovente messaggio al pubblico. Desiderano ringraziare tutti coloro che li hanno sostenuti in questi anni.

Sulla pagina Facebook della «Campagna ufficiale per trovare Madeleine», scrivono: «Gli anni sembrano passare ancora più velocemente e anche se non abbiamo notizie significative da annunciare, la nostra determinazione a non lasciare nulla di intentato è incrollabile. Faremo del nostro meglio per raggiungere questo obiettivo».

«Ci manca»

Maggio è un mese particolarmente emozionante per i McCann, poiché il 12 maggio Maddie avrebbe compiuto 22 anni. «Non importa quanto sia vicina o lontana, lei è con noi ogni giorno, ma soprattutto nel suo giorno speciale», scrivono i genitori.

Continuano a celebrare la figlia «come la persona bella e unica che è». E: «Ci manca».

Un mistero dal 2007

Giova ricordare che Madeleine McCann è scomparsa il 3 maggio 2007 all'età di tre anni durante una vacanza con la famiglia a Praia da Luz, in Portogallo.

È sparita mentre dormiva, assieme a suo fratellino Sean e alla sorellina Amelie, gemelli di due anni, in una stanza al pian terreno di un residence in cui la famiglia alloggiava per le ferie.

La residenza da cui è sparita Maddie. imago images/Granata Images

I genitori, entrambi medici, li avevano lasciati senza sorveglianza poiché stavano cenando all'esterno, a pochi passi dalla camera, in compagnia di altre tre coppie, pure loro con bimbi piccoli.

Le indagini, secondo diversi media, sia all'epoca, che più tardi, non furono condotte in maniera esemplare. Alcune persone, tra le quali gli stessi genitori, furono ufficialmente considerati dei sospettati, prima di essere poi completamente scagionati.

Un sospettato dal 2020

Il 4 giugno 2020 la procura federale di Germania ha annunciato che un cittadino tedesco, identificato come Christian B, è sospettato del rapimento e dell'omicidio di Maddie, così come di una fanciulla germanica.

L'oggi 48enne, è stato condannato per lo stupro di una turista di 72 anni ed è detenuto per spaccio di droga, in passato è stato protagonista di abusi sessuali e atti di pedofilia.

L'uomo, stando alle autorità germaniche, ha vissuto in Portogallo, proprio nella regione di Algarve, tra il 1995 e il 2007. Sarebbe entrato nella stanza del residence a pian terreno tramite una finestra aperta per un furto, ma avrebbe deciso poi di rapire la bimba.

Secondo la procura tedesca Madeleine McCann sarebbe morta poco dopo la sparizione.

Setacciati i dintorni di un bacino idrico nel 2023

Nel maggio del 2023, su richiesta delle autorità tedesche, nuove ricerche si sono svolte dalle parti di un bacino artificiale sul fiume Arade, in Algarve, a circa 50 chilometri dal residence da cui è scomparsa.

Il luogo era visitato spesso dal sospettato durante i suoi soggiorni in camper. Sul posto, oltre alla polizia Polizia giudiziaria portoghese, c'erano investigatori inglesi e tedeschi.

Passato al setaccio il bacino Arade. AP

Molti media all'epoca avevano parlato del ritrovamento da parte dei sommozzatori di un indizio importante, ma senza specificare di cosa si trattasse. Gli investigatori invece non si erano espressi. Anche successivamente non sono stati resi noti i risultati di queste investigazioni.

A tutt'oggi Christian B. non è accusato formalmente della scomparsa e dell'omicidio di Madeleine McCann.

La sparizione della piccola Maddie è tuttora considerata uno dei casi di persone scomparse più misteriosi al mondo.