«Mi son urinata addosso»: la scioccante testimonianza della figlia del premier francese

La figlia del primo ministro francese François Bayrou ha rivelato martedì di aver subito abusi fisici da adolescente durante un campo estivo organizzato dalla stessa congregazione proprietaria della scuola cattolica Notre-Dame de Bétharram (Francia sud-occidentale), al centro di un caso di abusi fisici e stupri.

Hélène Perlant, che all'epoca dei fatti aveva 14 anni, ha dichiarato al settimanale «Paris Match» di non aver detto al padre dell'aggressione.

L'attuale capo del governo, che è stato ministro dell'Istruzione tra il 1993 e il 1997, ha dichiarato di non essere «mai stato informato» in passato delle violenze fisiche e sessuali ora denunciate da 200 ex alunni della scuola, frequentata da diversi suoi figli e dove sua moglie insegnava catechismo, nonostante le testimonianze contrarie.

«Al campo eravamo una quarantina, compresi i consiglieri», ha raccontato la figlia al settimanale transalpino. «Una sera, mentre stavamo disfacendo i nostri sacchi a pelo, (padre ndr.) Lartiguet mi ha improvvisamente afferrato per i capelli e mi ha trascinato per diversi metri a terra, prendendomi a pugni e calci su tutto il corpo, soprattutto sullo stomaco. Pesava circa 120 chili», ha raccontato la donna.

«Per dirla tutta, mi sono urinata addosso e sono rimasta così tutta la notte, umida e prostrata nel mio piumino», ha aggiunto Perlant, oggi 53enne.

La sua testimonianza è inclusa anche nel libro «Le Silence de Bétharram» (Il silenzio di Betharram) di Alain Esquerre, portavoce del collettivo delle vittime, che sarà pubblicato giovedì 24 aprile.

Una setta

Suo padre «non sa che sono una vittima e che testimonierò come tale», afferma la donna. «Sono rimasta in silenzio per trent'anni. A parte questa uscita, non ho detto una parola a nessuno», ha aggiunto la figlia del premier francese.

«Il Betharram era organizzato come una setta o un regime totalitario che esercitava pressioni psicologiche su alunni e insegnanti affinché tacessero», accusa la donna.

François Bayrou sarà ascoltato il 14 maggio dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sullo scandalo Betharram.

All'inizio del mese, un ex gendarme e un ex giudice che hanno indagato sulla prima denuncia di stupro contro un chierico di questa scuola cattolica hanno indicato che Bayrou era intervenuto nella vicenda, cosa che il primo ministro ha fermamente negato.

«Ovviamente, possiamo supporre che avesse tutte le informazioni. Ma lui, come gli altri genitori, era molto, molto coinvolto politicamente, a livello locale. Lui lo era di più. Ma lo metto sullo stesso piano di tutti gli altri genitori. Più si è coinvolti, meno si vede e meno si capisce. E più testimoni ci sono, meno si dice», dice Hélène Perlant.