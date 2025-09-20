  1. Clienti privati
20.9.2025 - 18:28

La polizia era presente in forze alla Marcia per la vita a Zurigo-Oerlikon.
Con croci, canti cristiani e una carrozzina di grandi dimensioni, circa duemila persone hanno manifestato oggi pomeriggio a Zurigo-Oerlikon contro l'aborto. La polizia cittadina era presente con un grosso contingente.

20.09.2025, 18:31

Decine di poliziotti in tenuta antisommossa hanno accompagnato la «marcia per la vita», che estremisti di sinistra in bicicletta hanno cercato di disturbare, ha constatato una giornalista di Keystone-ATS sul posto.

In diverse occasioni sono stati accesi petardi. Le forze dell'ordine sono riuscite a impedire l'incontro tra i due gruppi, ma molti molti passanti hanno fischiato il raduno cristiano conservatore.

Sul luogo della manifestazione è stato necessario adottare misure di sicurezza e la piazza del mercato di Oerlikon è stata isolata con barriere. La principale oratrice era l'attivista americana Gianna Jessen, sopravvissuta a un aborto e che ora si batte contro l'interruzione della gravidanza.

Gli organizzatori della «marcia per la vita» avevano chiesto di poter sfilare nel centro di Zurigo, ma la polizia cittadina si è rifiutata di dare l'autorizzazione per motivi di spazio e di sicurezza. In passato manifestazioni di questo tipo avevano già provocato gravi disordini.

Gli attivisti anti-aborto non capiscono perché anche quest'anno siano dovuti rimanere a Oerlikon. Affermano di essere pacifici e sottolineano come altre manifestazioni che provocano danni e atti di violenza sono invece tollerate nel centro di Zurigo.

La «Marcia per la vita», a carattere religioso, si tiene dal 2010 il sabato precedente il Digiuno federale.

