La polizia era presente in forze alla Marcia per la vita a Zurigo-Oerlikon. Keystone

Con croci, canti cristiani e una carrozzina di grandi dimensioni, circa duemila persone hanno manifestato oggi pomeriggio a Zurigo-Oerlikon contro l'aborto. La polizia cittadina era presente con un grosso contingente.

Decine di poliziotti in tenuta antisommossa hanno accompagnato la «marcia per la vita», che estremisti di sinistra in bicicletta hanno cercato di disturbare, ha constatato una giornalista di Keystone-ATS sul posto.

In diverse occasioni sono stati accesi petardi. Le forze dell'ordine sono riuscite a impedire l'incontro tra i due gruppi, ma molti molti passanti hanno fischiato il raduno cristiano conservatore.

Sul luogo della manifestazione è stato necessario adottare misure di sicurezza e la piazza del mercato di Oerlikon è stata isolata con barriere. La principale oratrice era l'attivista americana Gianna Jessen, sopravvissuta a un aborto e che ora si batte contro l'interruzione della gravidanza.

Gli organizzatori della «marcia per la vita» avevano chiesto di poter sfilare nel centro di Zurigo, ma la polizia cittadina si è rifiutata di dare l'autorizzazione per motivi di spazio e di sicurezza. In passato manifestazioni di questo tipo avevano già provocato gravi disordini.

Gli attivisti anti-aborto non capiscono perché anche quest'anno siano dovuti rimanere a Oerlikon. Affermano di essere pacifici e sottolineano come altre manifestazioni che provocano danni e atti di violenza sono invece tollerate nel centro di Zurigo.

La «Marcia per la vita», a carattere religioso, si tiene dal 2010 il sabato precedente il Digiuno federale.