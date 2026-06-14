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Festa federale di tiro Migliaia di persone sabato a Coira per la giornata ufficiale della Festa federale di tiro

SDA

14.6.2026 - 10:37

L'edizione 2026 della Festa federale di tiro si svolge dal 5 giungo al 5 luglio a Coira.
L'edizione 2026 della Festa federale di tiro si svolge dal 5 giungo al 5 luglio a Coira.
Keystone

Alla Festa federale di tiro in corso a Coira si è svolta ieri la giornata ufficiale. L'evento, uno dei momenti clou della manifestazione che proseguirà fino al 5 luglio, ha attirato migliaia di visitatori, complice il bel tempo e un ricco programma di intrattenimento.

Keystone-SDA

14.06.2026, 10:37

14.06.2026, 10:41

Circa 8'000 persone si sono assiepate ieri pomeriggio lungo le strade del centro cittadino di Coira per assistere al corteo, hanno indicato oggi gli organizzatori in un comunicato.

Alla sfilata hanno partecipato circa 1'000 persone suddivise in numerosi gruppi, tra cui associazioni di tiratori e delegazioni cantonali.

Uno dei momenti più apprezzati della giornata è stata però certamente l'esibizione aerea proposta della Patrouille Suisse, affermano gli organizzatori.

Presenti anche numerosi esponenti politici, tra cui il consigliere federale Martin Pfister (Centro), che ha pronunciato un discorso.

Oltre al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), hanno partecipato anche il presidente del Consiglio nazionale Pierre-André Page (UDC/FR) e il presidente del Consiglio degli Stati Stefan Engler (Centro/GR).

All'evento hanno preso parte anche i membri del Governo grigionese e del Municipio di Coira.

La Festa federale di tiro nei Grigioni proseguirà fino al 5 luglio. Gli organizzatori prevedono la partecipazione di circa 36'000 tiratrici e tiratori e complessivamente di 100'000 visitatrici e visitatori.

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