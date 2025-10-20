Interruzione massiccia per migliaia di siti web, ecco cosa sta succedendo

In tutto il mondoInterruzione massiccia per migliaia di siti web, ecco cosa sta succedendo
20.10.2025
Lunedì mattina numerosi servizi online sono stati temporaneamente offline. Il motivo è una grave interruzione di Amazon Web Services (AWS), che ha paralizzato diverse piattaforme globali, da Snapchat a Fortnite, e non solo.
Lunedì mattina si sono verificate interruzioni massicce di numerosi servizi online. Tra gli altri, sono stati colpiti Snapchat, Duolingo, la piattaforma di design Canva e giochi online popolari come Fortnite, Roblox, Clash of Clans e Clash Royale.
Molti hanno segnalato il codice di errore 503, che indica l'indisponibilità dei server cloud.
Someone said GLOBAL AWS OUTAGE? Because it seems like everything is down.
Major AWS outage disrupts several services like Amazon, Alexa, Snapchat, Fortnite, Perplexity, Airtable, MyFitnessPal, Canva, and McDonald's app due to high error rates and latencies. AWS is investigating;… pic.twitter.com/RbYXGUGENe
La causa scatenante? Dei problemi - non meglio precisati - di Amazon Web Services (AWS), uno dei maggiori fornitori di cloud al mondo.
Sulla sua pagina ufficiale, l'azienda ha confermato un «problema tecnico» presso il sito della Virginia settentrionale (us-east-1). Sono stati colpiti diversi servizi, tra cui le risorse di storage e di calcolo utilizzate da fornitori terzi.
Le aziende di tutto il mondo stanno rispondendo: Aravind Srinivas, CEO della piattaforma AI Perplexity, ha scritto su X che anche il suo servizio è «attualmente offline a causa dei problemi di AWS».
Perplexity is down right now. The root cause is an AWS issue. We’re working on resolving it.