In tutto il mondo Interruzione massiccia per migliaia di siti web, ecco cosa sta succedendo

Sven Ziegler

20.10.2025

Numerose piattaforme internet non funzionano più.
Numerose piattaforme internet non funzionano più.
sda

Lunedì mattina numerosi servizi online sono stati temporaneamente offline. Il motivo è una grave interruzione di Amazon Web Services (AWS), che ha paralizzato diverse piattaforme globali, da Snapchat a Fortnite, e non solo.

Redazione blue News

20.10.2025, 11:28

20.10.2025, 11:39

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un'interruzione dei server di Amazon Web Services (AWS) ha paralizzato numerosi servizi in tutto il mondo lunedì mattina.
  • Tra gli altri, sono stati colpiti Snapchat, Duolingo e giochi come Fortnite, Roblox e Clash of Clans.
  • Secondo AWS, il problema è localizzato nel centro dati della Virginia settentrionale e la causa dell'errore è in corso di accertamento.
Lunedì mattina si sono verificate interruzioni massicce di numerosi servizi online. Tra gli altri, sono stati colpiti Snapchat, Duolingo, la piattaforma di design Canva e giochi online popolari come Fortnite, Roblox, Clash of Clans e Clash Royale.

Come si può vedere sulle piattaforme Allestörungen.at e downdetector.com, il numero di segnalazioni degli utenti è aumentato in pochi minuti.

Molti hanno segnalato il codice di errore 503, che indica l'indisponibilità dei server cloud.

In corso la risoluzione

La causa scatenante? Dei problemi - non meglio precisati - di Amazon Web Services (AWS), uno dei maggiori fornitori di cloud al mondo.

Sulla sua pagina ufficiale, l'azienda ha confermato un «problema tecnico» presso il sito della Virginia settentrionale (us-east-1). Sono stati colpiti diversi servizi, tra cui le risorse di storage e di calcolo utilizzate da fornitori terzi.

Le aziende di tutto il mondo stanno rispondendo: Aravind Srinivas, CEO della piattaforma AI Perplexity, ha scritto su X che anche il suo servizio è «attualmente offline a causa dei problemi di AWS».

AWS ha annunciato, sul suo sito web, che sta «lavorando duramente per ripristinare i sistemi». 

Disagi anche alle banche nel Regno Unito

Nel solo Regno Unito risultano coinvolti, fra gli altri, i siti di banche di primo piano quali Barclays, Lloyds o Bank of Scotland, che molti utenti indicano come irraggiungibili.

Anche istituzioni come l'Her Majesty’s Revenue and Customs (Hmrc), l'autorità fiscale del Regno Unito, sono state impattate dai malfunzionamenti.

