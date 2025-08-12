  1. Clienti privati
Prezzo o boicottaggio? Migrolino rompe con la tradizione: ora i clienti bevono Coca-Cola polacca

Samuel Walder

12.8.2025

Una lattina di Coca-Cola di Migrolino proviene in realtà dalla Polonia.
Immagine: Samuel Walder

Migrolino vende nelle stazioni di servizio lattine di Coca-Cola provenienti dalla Polonia e non più esclusivamente dalla produzione svizzera. Il motivo è una disputa sui prezzi con Coca-Cola Svizzera.

Samuel Walder

12.08.2025, 08:37

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Migrolino vende ora lattine di Coca-Cola provenienti dalla Polonia, dopo che le richieste di prezzo di Coca-Cola HBC Svizzera erano incomprensibilmente alte dal loro punto di vista.
  • Secondo Migrolino, la qualità della merce importata corrisponde a quella prodotta in Svizzera e soddisfa le normative alimentari locali.
  • Non è chiaro se il fattore decisivo sia stato una disputa sui prezzi o i possibili effetti dei boicottaggi contro le aziende statunitensi, poiché nessuna delle due parti fornisce dettagli.
La Coca-Cola è una delle bevande più popolari in Svizzera. Soprattutto, viene servita in un bicchiere con una fetta di limone e del ghiaccio. Ma cosa succede se non proviene più dalla Svizzera?

Le filiali Migrolino delle stazioni di servizio hanno recentemente venduto lattine provenienti dall'estero. Più precisamente: dalla Polonia.

In realtà la Confederazione ha un produttore e un fornitore perfetto in Coca-Cola Schweiz GmbH, che produce la bevanda nel Paese dal 1936.

Secondo le sue stesse dichiarazioni, l'azienda impiega 650 persone e ha un fatturato annuo di 800 milioni di franchi. Allora perché ordinare lattine dalla Polonia?

Ecco come maiAltro che boicottaggio! Gli svizzeri continuano a comprare prodotti americani

Le trattative sui prezzi portano a un riorientamento

Migrolino ha dichiarato a blue News: «Alla Migrolino lavoriamo ogni giorno per poter offrire ai nostri clienti i prodotti migliori a prezzi vantaggiosi».

Sfortunatamente, il rivenditore si è trovato di fronte a richieste di prezzo non comprensibili da parte di Coca-Cola HBC Svizzera (CCHBC).

«Abbiamo quindi deciso di rifornirci direttamente dall'estero per le lattine di Coca-Cola, che in precedenza anche CCHBC importava dall'estero».

La qualità e il sapore dei prodotti Coca-Cola importati sono identici a quelli prodotti in Svizzera. I prodotti importati sono conformi alla legislazione alimentare svizzera.

Il retro della lattina mostra la sua provenienza.
Samuel Walder

È colpa del boicottaggio?

Quindi la tariffa doveva essere diversa prima. A blue News Coca-Cola ha dichiarato: «Attribuiamo grande importanza alla cooperazione confidenziale con i nostri clienti e non commentiamo i singoli rapporti commerciali».

Non è quindi chiaro dalle due dichiarazioni se Migrolino abbia abbassato i prezzi per i clienti e Coca-Cola non sia stata al gioco, o se Coca-Cola abbia permesso che i prezzi aumentassero. Quest'ultima ipotesi sarebbe plausibile.

La politica tariffaria di Donald Trump fa sì che le aziende statunitensi vengano costantemente boicottate. I consumatori svizzeri decidono di non sostenere più le aziende americane. Non è chiaro se questo sia il motivo della differenza di prezzo.

Guerra commercialeGli svizzeri boicottano i prodotti statunitensi, ecco le alternative rossocrociate

