Le trattative sui prezzi portano a un riorientamento
Migrolino ha dichiarato a blue News: «Alla Migrolino lavoriamo ogni giorno per poter offrire ai nostri clienti i prodotti migliori a prezzi vantaggiosi».
Sfortunatamente, il rivenditore si è trovato di fronte a richieste di prezzo non comprensibili da parte di Coca-Cola HBC Svizzera (CCHBC).
«Abbiamo quindi deciso di rifornirci direttamente dall'estero per le lattine di Coca-Cola, che in precedenza anche CCHBC importava dall'estero».
La qualità e il sapore dei prodotti Coca-Cola importati sono identici a quelli prodotti in Svizzera. I prodotti importati sono conformi alla legislazione alimentare svizzera.
È colpa del boicottaggio?
Quindi la tariffa doveva essere diversa prima. A blue News Coca-Cola ha dichiarato: «Attribuiamo grande importanza alla cooperazione confidenziale con i nostri clienti e non commentiamo i singoli rapporti commerciali».
Non è quindi chiaro dalle due dichiarazioni se Migrolino abbia abbassato i prezzi per i clienti e Coca-Cola non sia stata al gioco, o se Coca-Cola abbia permesso che i prezzi aumentassero. Quest'ultima ipotesi sarebbe plausibile.
La politica tariffaria di Donald Trump fa sì che le aziende statunitensi vengano costantemente boicottate. I consumatori svizzeri decidono di non sostenere più le aziende americane. Non è chiaro se questo sia il motivo della differenza di prezzo.