Migros è a corto di latte e yogurt mentre i produttori devono regalarli

I clienti Migros si trovano attualmente di fronte a scaffali refrigerati semivuoti. A causa di un problema informatico presso il fornitore non si trovano prodotti lattiero-caseari. Al momento non è chiaro quando il latte e il quark saranno di nuovo disponibili.

Un problema informatico limita attualmente l'assortimento dei prodotti nei negozi Migros, Migrolino e Denner. Sono interessati i prodotti lattiero-caseari della filiale del Gruppo Elsa.

Secondo il quotidiano «Tages-Anzeiger», la logistica non funziona correttamente.

Per i clienti ciò significa che non sono disponibili né latte, né quark, né yogurt. Almeno non da parte del Gruppo Elsa.

Nei negozi si notano cartelli che annunciano come la gamma di prodotti è limitata a causa di «un evento straordinario».

Problemi con l'aggiornamento del software

Il motivo di queste restrizioni è una modifica al software SAP di Elsa. A quanto pare, l'aggiornamento ha incontrato dei problemi.

Un magazzino maggiore di Ursy e il sito di produzione di Estavayer, entrambi nel Canton Friborgo, sono alle prese con una panne informatica che si ripercuote sulla logistica in tutto il Paese.

Di conseguenza, molti prodotti, a breve durata di conservazione, sono stati regalati, mentre i prodotti semilavorati sono diventati mangime per animali.

«I nostri specialisti informatici stanno lavorando alacremente per risolvere i problemi nel più breve tempo possibile», ha dichiarato una portavoce di Migros al «Tages-Anzeiger».

Non è però possibile fare una previsione affidabile su quando l'assortimento regolare sarà di nuovo disponibile.

Tuttavia, i clienti non dovranno rinunciare completamente a yogurt, latte e crema di formaggio. Sono infatti disponibili alternative ai prodotti Elsa, ad esempio i marchi regionali.