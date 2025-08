Gli scaffali refrigerati vuoti per i prodotti lattiero-caseari preoccupano i clienti della Migros dall'inizio di giugno. zVg

Gli scaffali refrigerati vuoti per i prodotti lattiero-caseari sono stati fonte di frustrazione per i clienti della Migros. La colpa è di un cambio di sistema informatico avvenuto due mesi fa. Il formaggio cremoso e gli yogurt sono ora di nuovo disponibili e sembra che ci sia un ulteriore miglioramento in vista.

Hai fretta? blue News riassume per te Dall'inizio di giugno, Migros è alle prese con grossi problemi di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari.

Secondo il media center, ciò è dovuto a un «cambio di sistema presso il Gruppo Elsa all'inizio di giugno». La filiale Migros di Estavayer-le-Lac (FR) produce prodotti latticini.

Il formaggio cremoso e gli yogurt sono ora di nuovo disponibili e finalmente sembra che ci sia un ulteriore miglioramento in vista.

«Squadre di esperti stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare le catene di distribuzione, lavorando intensamente su soluzioni a livello del software e attuando parallelamente misure manuali per migliorare la situazione», afferma la portavoce di Migros Prisca Huguenin-dit-Lenoir interpellata da blue News. Mostra di più

Prisca Huguenin-dit-Lenoir, gli scaffali refrigerati vuoti di prodotti lattiero-caseari sono fonte di frustrazione per i clienti Migros dall'inizio di giugno. Qual è la situazione attuale?

Gli scaffali refrigerati vuoti sono stati al massimo sporadici e temporanei e non si vedono da diverse settimane. Le attuali interruzioni riguardano solo in alcuni casi i formaggi a pasta dura e semidura, mentre tutti gli altri prodotti lattiero-caseari sono di nuovo disponibili.

La gamma nazionale è stata colpita, mentre i prodotti regionali sono sempre stati in vendita. I formaggi cremosi e gli yogurt sono di nuovo disponibili da diverse settimane, anche se ci possono essere lacune isolate e temporanee all'interno della gamma abituale. Ciò significa che possono esserci differenze da negozio a negozio.

In passato si era diffusa la voce che i problemi informatici di Elsa, la filiale Migros che produce prodotti lattiero-caseari a Estavayer-le-Lac (FR), fossero all'origine dei problemi di approvvigionamento. Oggi può fornire informazioni più precise sul tipo di problemi riscontrati?

Il Gruppo Elsa ha riorganizzato il proprio sistema informatico all'inizio di giugno. Allo stesso tempo, ha implementato un nuovo software nel magazzino a scaffali di Ursy.

È possibile dire quando i problemi informatici di Elsa saranno finalmente risolti e quando i clienti potranno di nuovo trovare l'intera gamma di prodotti caseari nei negozi?

I team di esperti stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare le catene di distribuzione, lavorando intensamente sulle soluzioni a livello del software e attuando parallelamente misure manuali per migliorare la situazione.

Queste misure a lungo termine stanno già avendo effetto e, a parte singole e temporanee lacune nei formaggi duri e semiduri, l'intero assortimento è disponibile.

Da quasi due mesi, gran parte dei prodotti caseari di Elsa non può essere consegnata e venduta. Ma le mucche continuano a produrre latte. È stato gettato via?

Non è così. Le consegne sono continuate per tutto il periodo delle restrizioni, nonostante le difficoltà tecniche. Le quantità ordinate e i volumi di produzione sono stati adeguati alla capacità di consegna. Nel frattempo, l'intera produzione è stata venduta.

Migros ha mai avuto in passato un problema informatico di questo tipo che ha limitato le consegne ai negozi per settimane?

No.

I clienti Migros dovranno essere preparati a problemi simili anche in futuro?

Non ci sono carenze generali a livello della fornitura. Il Gruppo Elsa è l'unico stabilimento di Migros interessato dal cambiamento al nuovo software.