Migros irrita i dipendenti con un manifesto contro il tempo libero: «Bisogna vivere per lavorare?»

I manifesti affissi in circa 200 filiali della Migros Aare, ossia la Cooperativa dei Cantoni Argovia, Berna e Soletta, stanno suscitando indignazione: secondo il testo, i dipendenti causerebbero assenze a causa del loro «comportamento rischioso nel tempo libero». Dopo le dure critiche, la Cooperativa parla di un «malinteso interno».

Poche frasi su un manifesto e, all'improvviso, l'umore in molte filiali di Migros Aare, ossia la Cooperativa dei Cantoni Argovia, Berna e Soletta, precipita.

«Gli infortuni nel tempo libero hanno causato 2'100 giorni di assenza nel 2025»: questo il messaggio apparso all'inizio dell'anno in circa 200 filiali.

Il manifesto era firmato dagli «specialisti ASGS», il reparto responsabile della salute e della sicurezza sul lavoro. A riportare per primo la notizia è stato il giornale sindacale «Work-Zeitung».

«Gli incidenti non si verificano, si creano»

Quello che doveva essere un messaggio di prevenzione, per molti dipendenti si è trasformato in un sermone morale. Particolarmente offensiva è stata la frase: «Gli incidenti non si verificano, si creano». Per alcuni è suonata come un'accusa.

«Irrispettoso e non professionale»

Una commessa dell’area di Berna ha descritto al giornale sindacale la reazione del suo team come un misto di rabbia e sconcerto. Si è sentita messa sotto sospetto in generale, racconta, «come se ci facessimo deliberatamente del male o agissimo con negligenza».

Un secondo manifesto calcolava cosa avrebbe comportato per il team l’assenza di una persona: 82 ore da coprire «in modo non pianificato», maggiore pressione sui colleghi e un rischio di incidenti addirittura più elevato.

Per alcuni dipendenti è sembrata una sottile attribuzione di colpa: se qualcuno è assente, tutti gli altri ne risentono, quindi fate attenzione.

L'avviso ha evidentemente toccato un nervo scoperto. Molti dipendenti riferiscono di una crescente pressione al risparmio, di riduzioni dell'orario di lavoro e di un clima generalmente teso. Chi può coprire i turni in modo flessibile risulta avvantaggiato nella pianificazione, mentre chi non può o non vuole farlo ne subisce le conseguenze.

In questo contesto, i manifesti sono sembrati ad alcuni l'ennesimo segnale dall'alto: la responsabilità dei colli di bottiglia ricadrebbe sui team, non sulla pianificazione del personale. «Forse ora dovremmo vivere per la Migros?», chiede retoricamente un dipendente.

Migros parla di malinteso

La Cooperativa ha reagito alle critiche. La portavoce Neda Golafchan ha dichiarato, su richiesta di «blue News», che i manifesti «ovviamente non avrebbero dovuto essere affissi in questo modo».

Si sarebbe trattato di un malinteso interno; né le risorse umane né il dipartimento di comunicazione sarebbero stati coinvolti. «Dopo che i manifesti sono stati segnalati, sono stati immediatamente rimossi e sono state adottate misure interne per garantire che un simile episodio non si ripeta», scrive la portavoce, che non ha però voluto rispondere ad altre domande sul caso.

Per alcune delle persone coinvolte, tuttavia, il danno è ormai fatto. Due dipendenti hanno dichiarato alla «Work-Zeitung» di aver deciso di riorientarsi professionalmente.

La frustrazione si sarebbe accumulata per troppo tempo e l'avviso avrebbe rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.