Migros non sa ancora quando sarà risolto il problema di approvvigionamento di latticini

Niente quark, ricotta e simili: gli scaffali dei frigoriferi vuoti di prodotti lattiero-caseari stanno attualmente turbando i clienti della Migros in tutto il Paese. Keystone

Da un mese e mezzo gli scaffali vuoti dei latticini sono fonte di frustrazione per i clienti della Migros. La colpa sarebbe di un cambio di sistema informatico. Le prime misure sono state adottate, ma la gamma di formaggi presenta ancora «evidenti problemi».

Secondo l'ufficio stampa di Migros, ciò è dovuto a un «cambio di sistema presso il Gruppo Elsa all'inizio di giugno». La filiale Migros di Estavayer-le-Lac (FR) produce prodotti caseari.

«La situazione è migliorata in modo significativo per i formaggi cremosi e gli yogurt. Purtroppo, ci saranno ancora restrizioni riconoscibili sulla gamma di formaggi nazionali», afferma la portavoce di Migros Prisca Huguenin-dit-Lenoir a blue News.

Al momento non è possibile fare dichiarazioni affidabili sull'ulteriore durata delle restrizioni. «I nostri specialisti IT stanno lavorando alacremente per risolvere il problema», afferma Huguenin-dit-Lenoir. Mostra di più

Prisca Huguenin-dit-Lenoir, da un mese e mezzo gli scaffali dei frigoriferi vuoti di prodotti caseari infastidiscono i clienti di Migros. Cosa sta succedendo?

All'inizio di giugno, il Gruppo Elsa (Elsa di Estavayer-le-Lac FR è un'azienda Migros che produce prodotti lattiero-caseari, ndr) ha attuato un cambio di sistema. Questo ha provocato disagi dall'inizio di giugno.

La situazione è notevolmente migliorata per quanto riguarda il formaggio cremoso e gli yogurt, anche se possono ancora verificarsi occasionali lacune.

I negozi di Migros in tutta la Svizzera sono interessati dai problemi di approvvigionamento?

Sono interessate tutte le cooperative regionali Migros, Denner, Migrolino e Migros Online. Nessuna regione è stata particolarmente colpita. È piuttosto possibile che vi siano differenze riconoscibili da negozio a negozio. Le interruzioni riguardano quindi una sottogamma e le lacune sono parziali e temporanee.

Da settimane i supermercati espongono cartelli con la scritta: «A causa di un cambio di sistema informatico, purtroppo è temporaneamente disponibile solo un assortimento limitato». Quali sono i prodotti lattiero-caseari interessati dal blocco delle forniture?

Sono interessati solo i prodotti lattiero-caseari, ossia i formaggi a pasta dura e semidura forniti da Elsa. Tutti gli altri prodotti lattiero-caseari sono nuovamente disponibili. I prodotti «Aus der Region» non sono interessati.

La situazione è notevolmente migliorata per quanto riguarda i formaggi freschi e gli yogurt, anche se potrebbero esserci ancora delle lacune isolate. Purtroppo l'assortimento nazionale di formaggi subirà ancora delle riduzioni riconoscibili. Quello regionale è sempre stato garantito.

Quali sono i problemi causati dal passaggio al sistema informatico e perché è così complicato risolverli?

Gli esperti stanno lavorando a correzioni del software in loco per risolvere i problemi che si sono verificati dopo il passaggio al sistema informatico. Allo stesso tempo, si stanno attuando varie misure, come la raccolta manuale degli ordini, in modo da poter continuare a consegnare il maggior numero di prodotti possibile.

A metà giugno, lei ha dichiarato al «Blick»: «Purtroppo, al momento non possiamo fare dichiarazioni affidabili sulla durata delle restrizioni». Qual è la situazione oggi?

Stiamo lavorando duramente per risolvere le sfide. Il nostro obiettivo è implementare soluzioni che durino a lungo termine. Queste soluzioni stanno già avendo effetto.

Quattro settimane fa, Migros ha annunciato di aver adottato misure immediate per risolvere i problemi di approvvigionamento di latte e formaggio: quali sono state?

Le prime misure immediate, come l'approvvigionamento alternativo, l'esternalizzazione delle attività e la raccolta manuale degli ordini, sono già state attuate. Oltre all'Industria Migros, da molti anni collaborariamo strettamente con un gran numero di fornitori e produttori.

Grazie a questa partnership di lunga data e all'ampia rete, diversi produttori grandi e piccoli si sono dimostrati subito disponibili ad aiutarci con i loro prodotti per offrire ai nostri clienti un'ampia gamma di prodotti. Siamo molto grati a tutti loro per questo supporto.

Da diverse settimane, negli scaffali dei formaggi refrigerati dei negozi Migros, in tutta la Svizzera, ci sono grandi vuoti. blue News

Può rilasciare oggi una dichiarazione più affidabile su quando i problemi di approvvigionamento dei prodotti caseari potranno essere risolti?

Al momento non è possibile fare una dichiarazione affidabile sulla durata delle restrizioni. I nostri specialisti IT stanno lavorando alacremente per risolvere il problema. Come già detto, la situazione è già migliorata in modo significativo: in particolare sono di nuovo disponibili formaggi freschi e yogurt.

Cosa succederà ai prodotti lattiero-caseari del Gruppo Elsa che attualmente non vengono venduti alla Migros? Verranno forse buttati via perché non possono essere consegnati o venduti nei negozi?

La produzione di Elsa e dei fornitori terzi è continuata senza interruzioni e si è adattata alle capacità di consegna. Ciò significa che nessun prodotto viene buttato via.

La mia impressione personale è che, dopo la pandemia di Covid, ci siano state più spesso penurie nei negozi Migros?

No, non è così.

In sostanza, quali sono le misure che Migros sta pianificando per evitare in futuro i blocchi delle consegne o almeno per poterli ammortizzare meglio?

Le consegne continuano a essere effettuate nonostante le interruzioni tecniche.