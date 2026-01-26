Dopo l'esempio di CoopAdesso anche per Migros le promozioni speciali partono da giovedì
Anche Migros e la sua controllata Denner modificano il regime delle offerte promozionali, seguendo l'esempio del principale concorrente Coop.
A partire dal 5 febbraio le offerte speciali settimanali di entrambi gli operatori inizieranno il giovedì invece del martedì e saranno valide fino al mercoledì della settimana successiva.
In un comunicato odierno Migros motiva la decisione con il mutato comportamento d'acquisto della clientela. Sempre più persone, infatti, effettuano la spesa principale tra il giovedì e il sabato.
Il nuovo calendario punta quindi a garantire una maggiore disponibilità di prodotti in promozione proprio nei giorni di punta, offrendo ai clienti un vantaggio concreto, argomenta il grande distributore.
Coop, che ha anticipato di un anno questa scelta, aveva spiegato la modifica con la necessità di evitare l'esaurimento delle scorte di articoli in offerta già nel pomeriggio del sabato.