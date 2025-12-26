140 nuovi negozi entro il 2030Migros si sta riorganizzando radicalmente, ecco tutte le novità
26.12.2025
Promozioni e sconti da Zurigo invece che dalle cooperative regionali, una gamma di prodotti semplificata e 140 nuovi negozi entro il 2030: Migros si sta riposizionando sotto la guida del CEO Mario Irminger, avviandosi verso una maggiore competitività.
26.12.2025, 10:20
Migros sta riducendo il numero delle sue campagne di sconti da 4'000 a 400 all'anno e le sta gestendo centralmente da Zurigo per migliorare l'efficienza e le condizioni di acquisto.
I clienti se ne accorgeranno poco, perché il numero di promozioni per negozio rimarrà invariato.
Con Migros Supermarkt AG e una gamma di prodotti ridotta, compresi i tagli ai prodotti M-Budget, il gruppo si uniforma e diventa più competitivo.
Nonostante la riorganizzazione in corso, Migros ha in programma un'espansione di 140 nuovi negozi entro il 2030 per raggiungere la concorrente Coop, soprattutto nelle aree urbane.
Migros è nel mezzo di un'importante riorganizzazione: le promozioni, l'assortimento e le strutture sono in fase di rinnovamento. Le campagne di sconti non sono più gestite dalle dieci cooperative regionali, ma a livello centrale da Zurigo.
Questo ha ridotto drasticamente il numero di promozioni a livello nazionale, come riportato dal «Blick»: da circa 4'000 a 400 all'anno.
L'obiettivo? Aumentare l'efficienza e migliorare le condizioni di acquisto mettendo in comune le trattative con i fornitori.
Riordino dell'assortimento e nuova strategia dei supermercati
I clienti se ne accorgono poco, perché il numero di promozioni per negozio rimarrà invariato. In futuro Migros vuole offrire ancora più promozioni, abbinate a prezzi più bassi.
Uno strumento chiave della nuova strategia è la Migros Supermarkt AG, una filiale della Federazione delle Cooperative Migros (FMC), operativa dal gennaio 2024 e destinata a standardizzare i processi e a ridurre il potere delle cooperative regionali.
Il CEO Mario Irminger vuole riorganizzare il Gruppo e renderlo nuovamente competitivo.
La società è destinata a semplificare i processi centrali e a ridurre ulteriormente l'influenza delle cooperative regionali, analogamente a quanto ha già fatto con successo la concorrente Coop.
Anche l'assortimento sarà razionalizzato, ad esempio con la riduzione di 1'000 prodotti, compresi gli articoli M-Budget. Ad esempio, la confezione da 400 g di nocciole macinate sta scomparendo, ma rimarrà disponibile stagionalmente.
140 nuovi negozi entro il 2030
Nonostante i tagli ai posti di lavoro e le cessioni (come Hotelplan o Melectronics), Migros guarda avanti: entro il 2030 verranno costruiti 140 nuovi negozi.
Ciò consentirà al Gruppo di recuperare il ritardo rispetto a Coop, che di recente si è espansa in modo significativo, soprattutto nelle aree urbane come Zurigo.
La riorganizzazione richiederà probabilmente anni, ma rappresenta un tentativo di rendere Migros nuovamente competitiva, con strutture più chiare, meno caos e una maggiore concentrazione sul core business della vendita al dettaglio.