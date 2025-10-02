Migros taglia 80 marchi propri, ecco che fine faranno alcuni prodotti di culto

Numerosi prodotti Migros stanno scomparendo dagli scaffali. (immagine simbolica) KEYSTONE

Migros sta riorganizzando la propria gamma di prodotti e eliminando 80 marchi propri, tra cui i prodotti M-Budget. In futuro molti articoli saranno venduti con il nome standardizzato «Migros».

Migros sta facendo sul serio con la sua riorganizzazione aziendale e ora sta affrontando il cuore degli scaffali dei suoi negozi: i suoi marchi.

Come riportato per la prima volta dall'«Aargauer Zeitung», 80 dei 250 marchi totali stanno scomparendo dall'assortimento, compresi i prodotti della linea cult M-Budget.

Il responsabile marketing Rémy Müller ha spiegato al «Migros-Magazin» che non tutti i marchi propri soddisfano allo stesso modo la promessa di performance.

«Tutti probabilmente conoscono Frey, Farmer o Blévita, e ovviamente rimarranno. Ma chi ha mai sentito parlare del nostro marchio ad alto contenuto proteico Oh!?», afferma Müller. In futuro, questi prodotti porteranno semplicemente il logo Migros.

Le ragioni di questa scelta risiedono anche nei costi: ogni marchio aggiuntivo comporta spese di manutenzione, pubblicità e design. «Preferiamo investire il denaro nella qualità dei contenuti», afferma Müller.

I primi cambiamenti sono già stati fatti, ad esempio con le patatine a base di lenticchie e ceci. Migliaia di prodotti avranno un nuovo look quest'anno.

Prezzo, qualità e contenuto non cambieranno

Secondo Migros, ciò non comporterà alcuna variazione di prezzo per i clienti. Il contenuto e la qualità dei prodotti rimarranno invariati, in alcuni casi avranno solo una nuova confezione. Potrebbero essere necessari fino a due anni per far scomparire tutti i vecchi design.

L'adeguamento di M-Budget è particolarmente delicato, poiché molti prodotti hanno uno status di culto. Müller controbatte: «Difficilmente qualcuno metterebbe il sapone verde per le mani nel bagno di casa: la confezione segnala che qualcuno sta scendendo a compromessi».

Secondo Migros, la standardizzazione ha lo scopo di semplificare gli acquisti, garantire una maggiore chiarezza e ridurre inutili doppioni nella gamma di prodotti.