Migros vuole eliminare decine dei propri marchi, ecco cosa cambierà

In futuro il gigante arancione vuole concentrarsi maggiormente sul proprio marchio ombrello: molti prodotti dovranno recare solo il logo «Migros». KEYSTONE

Entro il 2030, il gigante arancione vuole eliminare circa 50 marchi propri e rendere visibile il marchio principale «Migros» su un numero maggiore di prodotti.

Noemi Hüsser, Keystone-ATS

Hai fretta? blue News riassume per te Migros vuole eliminare circa un terzo dei suoi oltre 150 marchi propri entro il 2030 e concentrarsi maggiormente sul marchio principale, riporta il quotidiano «NZZ am Sonntag».

Per il momento i marchi di culto come Frey, Farmer, Blévita e i prodotti M-Budget saranno mantenuti.

La nuova strategia del marchio fa seguito a tagli di posti di lavoro e chiusure di negozi. Mostra di più

Secondo la «NZZ am Sonntag», Migros vuole eliminare un marchio su tre. Al suo posto, su molti prodotti alimentari apparirà semplicemente la scritta «Migros», come nuovo marchio ombrello dominante.

La decisione segue la chiusura di negozi specializzati non redditizi e la perdita di 1.300 posti di lavoro.

«Attualmente ci sono oltre 150 marchi propri, molti dei quali non sono molto conosciuti. Il nostro obiettivo è ridurre il numero a circa 100 entro il 2030», ha dichiarato l'ufficio stampa interpellato dal giornale.

Marchi iconici a rischio?

È probabile che marchi consolidati o iconici come Chocolat Frey, Farmer o Blévita rimangano, per il momento. Lo stesso vale per il gelato Seehund, il tè freddo e la bevanda energetica M-Budget.

I primi prodotti, come le nuove patatine alle lenticchie, sono già stati lanciati con il nuovo marchio. Tuttavia, molti dettagli non sono ancora stati chiariti. Ad esempio, secondo il rapporto, non è chiaro cosa accadrà alla linea M-Classic.

Quando avverranno i cambiamenti?

L'espansione del marchio Migros avverrà gradualmente e in un arco di tempo più lungo.

La percentuale di prodotti a marchio proprio è anche destinata ad aumentare per poter competere meglio con i discount come Lidl e Aldi.

Il vantaggio dei marchi privati è che richiedono meno pubblicità e possono essere offerti a prezzi più bassi. «Al momento non desideriamo commentare i dettagli delle singole linee», ha dichiarato Migros.