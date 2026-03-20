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Era il 29 agosto 2021 Rogo della Torre dei Moro a Milano, 9 condanne fino a 3 anni

SDA

20.3.2026 - 11:37

Il rogo del 2021
Il rogo del 2021
Keystone

Il Tribunale di Milano ha condannato 9 imputati a pene comprese tra gli 8 mesi e i 3 anni nel processo per disastro colposo con al centro il rogo della Torre dei Moro.

Keystone-SDA

20.03.2026, 11:37

20.03.2026, 11:38

Il grattacielo di 18 piani prese fuoco a Milano il 29 agosto 2021, trasformandosi in una «torcia» senza causare vittime.

In particolare, è stato condannato a 3 anni Teodoro Martinez Lopez, legale rappresentante della società spagnola Alucoil, che produsse quei pannelli del rivestimento «a vela» della Torre che, per l'accusa, si incendiarono rapidamente perché «altamente infiammabili». Assolti, invece, 3 imputati. La Procura aveva chiesto 12 condanne fino ad 8 anni.

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