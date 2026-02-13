  1. Clienti privati
Francia Minaccia gendarmi sotto l'Arco di Trionfo: arrestato un uomo a Parigi

SDA

13.2.2026 - 19:46

L'individuo avrebbe voluto attaccare un gendarme durante l'accensione della fiamma del milite ignoto.
Keystone

Un uomo armato di coltello è stato arrestato oggi dopo aver minacciato dei gendarmi a Parigi, nei pressi dell'Arco di Trionfo. Lo ha scritto Le Figaro, che cita fonti della polizia. L'uomo è stato fermato poco dopo le 18.

Keystone-SDA

13.02.2026, 19:46

13.02.2026, 19:48

Secondo le informazioni del quotidiano, l'individuo avrebbe voluto attaccare un gendarme durante l'accensione della fiamma del milite ignoto. Avrebbe detto: «Non bisognava uccidere le nostre donne e i nostri bambini, vediamo chi trionferà sotto l'Arco di Trionfo».

Non sono ancora noti né il movente né l'identità del sospetto. L'agente minacciato ha risposto con dei colpi d'arma da fuoco, che, stando a BFM TV, avrebbero «gravemente ferito» l'aggressore.

I responsabili dell'ottavo arrondissement di Parigi hanno confermato i fatti. Place de l'Étoile è stata transennata e sarà la procura antiterrorismo a indagare sull'episodio, un segnale della pista seguita per ora dagli inquirenti.

