Una misteriosa creatura di 3 metri apparsa sulla spiaggia stupisce anche gli esperti

Una misteriosa creatura tentacolare è stata scoperta lunedì su una spiaggia vicino ad Adelaide, in Australia. Facebook

Di creature inquietanti che affiorano sulle spiagge ce ne sono molte. Tuttavia, una recente scoperta in Australia ha lasciato di stucco anche i biologi marini.

Andreas Lunghi

Hai fretta? blue News riassume per te Una residente locale ha trovato una misteriosa creatura marina, lunga ben 3 metri, su una spiaggia vicino ad Adelaide, in Australia.

La biologa marina Zoe Doubleday ha confermato che si tratta di un cirripede, ma è perplessa per la sua forma.

In alcuni Paesi i cirripedi sono considerati una prelibatezza Mostra di più

Gli animali insoliti non sono rari in Australia. Anche il mare porta sulla terra ferma creature strane.

È quanto è accaduto lunedì sulla spiaggia di Horseshoe Bay, a sud di Adelaide. Un residente locale ha scoperto una creatura marina lunga circa tre metri, composta da diverse centinaia di tentacoli e conchiglie.

La creatura, ormai morta, è lunga circa tre metri. Facebook

La donna ha pubblicato la scoperta in un gruppo Facebook locale con la didascalia: «Cammino lungo Horseshoe Bay da oltre 26 anni, ma non ho mai visto niente del genere! La natura non smette mai di stupire!».

Anche un cane è rimasto a bocca aperta. Facebook

Creatura misteriosa o prelibatezza?

Ora la domanda sorge spontanea: di che creatura si tratta? Non solo gli utenti di Facebook - commentando il post - si sono posti questa domanda, ma anche i professionisti del settore.

Come ha spiegato la biologa marina Zoe Doubleday a The Advertiser, la creatura misteriosa è un cirripede.

I cirripedi appartengono alla famiglia dei crostacei e si trovano normalmente sulle rocce. Come ha raccontato la dottoressa Doubleday, possono vivere anche su vecchi relitti di navi o piante.

La studiosa ipotizza che sia il caso del cirripede spiaggiato a Horseshoe Bay. «Dopo un po' di tempo si possono formare questi ammassi. Ma non ho mai visto nulla di simile».

I cirripedi sono una prelibatezza popolare in Spagna e Portogallo.