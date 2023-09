Molestie sessuali in Antartide: «Avevo deciso che sarei sopravvissuta»

Liz Monahon scatta un selfie sul sentiero di ritorno alla stazione McMurdo dal Polo Sud il 20 febbraio 2022. L'Associated Press ha trovato diverse donne che lavorano in Antartide e che hanno dichiarato che le loro denunce di molestie sessuali o aggressioni sono state minimizzate dai loro datori di lavoro. L'indagine dell'AP è nata dopo che la National Science Foundation ha pubblicato un rapporto nel 2022 in cui il 59% delle donne ha dichiarato di aver avuto un'esperienza negativa di molestie o aggressioni mentre si trovava tra i ghiacci. KEYSTONE

In una stazione di ricerca in Antartide non c'è quasi scampo. Quando gli uomini molestano o minacciano le donne, il problema diventa serio, come dimostra il caso di una ricercatrice statunitense.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella stazione americana McMurdo in Antartide lavorano da 200 a 300 persone in inverno e fino a 1.000 in estate, il 70% delle quali sono uomini.

In un'indagine condotta dal gestore, la National Science Foundation, gestita dallo Stato, nel 2022, il 59% delle donne ha denunciato molestie o minacce.

Liz Monahon, 35 anni, racconta il suo caso: un neozelandese l'ha minacciata di morte, così lei si è armata di martello per paura.

Questo e altri casi dimostrano che la risposta a queste segnalazioni è stata scarsa. Mostra di più

La stazione americana McMurdo è la più grande struttura di ricerca e logistica dell'Antartide ed è lontana da qualsiasi civiltà. Solo nella vicina base neozelandese Scott vivono e lavorano altre persone.

Questa lontananza può diventare un problema. Non solo a causa dell'eterno buio dell'inverno antartico o del vento gelido e ululante, ma anche quando gli uomini molestano le donne nella stazione. Liz Monahon 2021 ha dovuto sperimentarlo in prima persona.

La stazione McMurdo fotografata dall'alto il 27 ottobre 2014. KEYSTONE

La meccanica si è sentita minacciata da un collega, ma il suo datore di lavoro non ha fatto nulla per proteggerla, come riporta l'agenzia di stampa Associated Press (AP). Così ha dovuto aiutarsi da sola e da allora ha sempre portato con sé un martello, che ha nascosto nel maglione o nel reggiseno sportivo.

Denuncia le molestie e viene licenziata

«Se si fosse avvicinato a me, l'avrei colpito», racconta Monahon. «Avevo deciso che sarei sopravvissuta». Altri colleghi la mandarono in missione sul ghiaccio per evitare il suo aguzzino, che poi lasciò la stazione.

Si è poi scoperto che l'uomo aveva precedenti penali e aveva infranto l'ordine di tenersi a distanza da una persona prima del suo impiego. Un'indagine dell'AP ha scoperto altri casi simili in Antartide: nel 2019, una donna avrebbe riferito al suo datore di lavoro di essere stata molestata - ed è stata licenziata due mesi dopo.

Un'altra donna ha riaccontato che un supervisore l'aveva toccata in modo indecente. Ciononostante, ha dovuto continuare a lavorare con lui. In un quarto caso, una ricercatrice ha addirittura denunciato uno stupro, ma il datore di lavoro ha falsamente registrato il caso come «semplice» molestia nei documenti.

Liz Monahon in un selfie nella stazione McMurdo nel novembre 2021. KEYSTONE

«Nessuno era lì per proteggermi - tranne me»

Tutto questo porta a un clima di paura tra le donne del reparto: «Nessuno era lì per proteggermi - tranne me», spiega ora la 35enne Monahon. «Ed era questo che mi spaventava così tanto». La stazione McMurdo è gestita dalla National Science Foundation, gestita dallo Stato, che ha condotto un'indagine sul tema nel 2022.

Il sondaggio ha dimostrato che il 59% delle donne intervistate ha subito molestie o aggressioni durante la permanenza in Antartide. Il 72% ha dichiarato che il comportamento violento era un problema sulla stazione. Questi risultati sono stati anche il motivo per cui il Congresso degli Stati Uniti ha indagato sulla questione nel dicembre 2022.

Alla stazione McMurdo lavorano dalle 200 alle 300 persone in inverno, ma in estate il loro numero sale a 1.000 ricercatori. Il 70% di loro sono uomini, fa sapere AP. Di solito sono assunti da subappaltatori: questi ultimi vogliono ora migliorare i controlli sui loro dipendenti. Inoltre, è stata istituita una linea telefonica diretta, attiva 24 ore su 24, alla quale è possibile segnalare tali incidenti.

Un C-17 Globemaster dell'aeronautica militare statunitense, di base alla McChord Air Force Base nello Stato di Washington, a sinistra mentre attende su una pista costruita interamente sulla superficie ghiacciata di McMurdo Sound, in Antartide, giovedì 16 novembre 2006, vicino alla McMurdo Station. Il ghiaccio, spesso più di un metro e mezzo, sostiene il campo d'aviazione da agosto a dicembre di ogni anno, prima che le operazioni aeree vengano trasferite in una struttura terrestre. KEYSTONE

Aguzzino condannato in Nuova Zelanda

Quando Monahon si rivolse al suo datore di lavoro, il subappaltatore fu ancora meno ricettivo. Un'impiegata del reparto risorse umane le ha consigliato di non denunciare il suo aguzzino. Ha detto che si trattava di un neozelandese, il che avrebbe potuto causare problemi in ambito internazionale. Inoltre, la denuncia avrebbe potuto influire negativamente sul suo ruolo all'interno dell'emittente, ha detto la Monahon.

L'americana ha scritto in seguito alle Risorse Umane che l'accusato «è un pericolo per me. Ha minacciato la mia vita. È in grado di farmi del male e vuole farlo. Sono due giorni che vivo nella paura». Monahon si è armata di martello, ma non si sono verificati altri incidenti perché è stata distaccata in un avamposto.

Liz Monahon il 24 febbraio 2023: Il suo aguzzino è stato condannato in Nuova Zelanda a 100 ore di servizi sociali e a dieci mesi con la condizionale per aver minacciato la sua ex moglie. AP

In sua assenza, l'uomo ha lasciato la stazione. Per aver minacciato l'ex moglie, nel marzo 2022 è stato condannato a 100 ore di servizi sociali e a dieci mesi con la condizionale. La minaccia a Monahon non ha avuto conseguenze per lui: queste non facevano parte del processo. L'uomo ora vive in Nuova Zelanda.

La Monahon ha reso pubblico il suo caso per promuovere un cambiamento. Nel 2022 si è recata nuovamente alla stazione di polizia. «Non devono vincere», spiega. Ma sembra dubitare che qualcosa cambierà davvero: «Penso che in questo momento stiano vincendo».